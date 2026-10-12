Zum Wochenstart stellt sich natürlich erst mal die Frage, ob die „Energie-Waffenruhe“ zwischen der überfallenen Ukraine und dem Aggressor Russland, die laut US-Präsident Donald Trump seit Sonntag gilt, noch irgendwo anders existiert als in Trumps Kopf. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ließ erst mal wissen, die Sache sei ihm „neu“. Selenskij sagte aber auch, sein Land würde einer solchen Vereinbarung zustimmen, falls Russland das ebenso tue. Bisher ist das nicht der Fall. Den aktuellen Stand entnehmen Sie bitte jederzeit unserem Newsblog zum Ukraine-Krieg .

Wer zum Optimismus neigt, könnte nun also mit etwas Hoffnung in die neue Woche gehen. Die Erfahrung lehrt allerdings, dass Trumps Stärken und Interessen grundsätzlich weniger im konstruktiven Bereich liegen, sondern eher in der Fachabteilung Zerstörung. Unser Washington-Korrespondent Peter Burghardt beschreibt aktuell in einer großen Reportage, dass Trump nicht mal davor zurückschreckt, die eigene Hauptstadt zu demolieren. Unter anderem will er einen monströsen Triumphbogen in den Memorial Circle am Ufer des Potomac stellen.

Ich würde Ihnen deshalb raten, baldmöglichst nach Washington zu reisen und den Nationalfriedhof Arlington zu besuchen, höchst vorsorglich. Dort sollten Sie die Anhöhe erklimmen, auf der das Arlington House steht, in dem einst Robert E. Lee lebte, der berühmte Südstaaten-General im Bürgerkrieg. Von hier haben Sie dann einen Panoramablick auf die Hauptstadt - und freie, kerzengerade Sicht auf die weißen Säulen des Lincoln Memorial. Warum Sie bald losfliegen sollten? Weil der „Arc de Trump“ diese großartige Sichtachse ruinieren würde.

Beim Stichwort Bauprojekte denke ich immer gleich an das ewige Thema Stuttgart 21. Über die Hochphase des Streits über die Tieferlegung des Stuttgarters Hauptbahnhofs habe ich selbst berichtet. Und ich erinnere mich gut, wie im Juli 2011 im Rathaus bei Butterbrezeln das Ergebnis des sogenannten Stresstests vorgestellt wurde. Das renommierte Schweizer Ingenieurbüro SMA hatte die Leistungsfähigkeit des geplanten Tiefbahnhofs geprüft. Ergebnis: Test bestanden, ein Triumph für die Bahn.

Damals zweifelten die S21-Gegner an der Richtigkeit des Resultats – und heute, 15 Jahre später, gibt ausgerechnet der frühere SMA-Chef Werner Stohler ihren Zweifeln neue Nahrung. Er selbst, sagt Stohler (das „S“ in SMA), habe „nicht an diese Kapazitätsrechnungen geglaubt“. Unser Baden-Württemberg-Korrespondent Roland Muschel hat aufgeschrieben, wie Stohlers spätes Geständnis der Stuttgarter Protestbewegung unverhofft wieder Auftrieb beschert.

Die Toten Hosen dagegen befinden sich auf ihrer Abschiedstour, die freilich immerhin noch bis zum nächsten Sommer dauern soll. Gerade haben die Punkrocker in Buenos Aires eine Arena mit 15000 Fans gefüllt. Wenn Sie sich jetzt wundern: Unsere Hosen? In Argentinien? Dann vertiefen Sie sich bitte zur Klärung aller Fragen in die Konzertreportage meines Kollegen Jan Heidtmann.

Und weil wir bei den Kulturtipps angekommen sind: Sollten Sie die Frankfurter Buchmesse fahrlässig verpasst haben, können Sie hier alle Autorengespräche auf der SZ-Bühne nachgucken. Jill Lepore, Robert Habeck, Caroline Wahl: Es war ernst, es war heiter. Es war toll.

Was heute wichtig ist

Trump verkündet „Energie-Waffenruhe“ – Kiew meldet russischen Angriff auf Heizkraftwerk. Kurz nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Trump, dass alle Angriffe auf Energieanlagen sofort gestoppt würden, hat die ukrainische Regierung eine russische Attacke auf ein Heizkraftwerk gemeldet. Russland hat bislang nicht auf Trumps Ankündigung reagiert. Zum Newsblog zum Ukraine-Krieg

Nach Angriff mit zwölf Toten erneut Feuer ausgebrochen – Reiche in Riad gestrandet. Jemenitische Rebellen haben ihre Attacke auf den Flughafen in Riad fortgesetzt. Bei einem erneuten Angriff sei am Sonntag ein weiterer Mensch getötet worden, teilte die saudi-arabische Luftfahrtbehörde mit. Am Samstag wurden bereits zwölf Menschen bei einer Attacke getötet. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche ist in Riad gestrandet, sie nimmt an Energie-Konferenzen teil. Ihr Rückflug könne nicht wie geplant stattfinden, teilte ihr Ministerium mit. Zum Artikel

Reiche Firmenerben bleiben oft vom Fiskus verschont – nun verhandelt Karlsruhe darüber. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über eine Klage gegen die Privilegien von Unternehmenserben, die mitunter gar keine Erbschaftsteuer zahlen. Das könnte den Grundsatz der Gleichbehandlung verletzen. Zum Artikel

BSW-Abgeordnete feiern mit AfD-Radikalen – Kritik der Parteispitze. Dass alle Abgeordneten der sachsen-anhaltischen BSW-Fraktion bei einer Veranstaltung des rechtsextremen Magazins Compact gemeinsam mit AfD-Funktionären gefeiert haben, sieht die BSW-Bundesspitze kritisch. Bei der Feier dabei: André Poggenburg, der die AfD 2019 nach besonders radikalen Äußerungen verlassen hat. Zum Artikel

Burnham bestätigt russische Einflussnahme auf Brexit-Referendum. Der britische Premier Andy Burnham erklärt, dass sich Russland in die Abstimmung zum Brexit 2016 eingemischt habe. Das sei eine Warnung für Wähler in Deutschland und Frankreich. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Gematik-Chef über die Zukunft der Gesundheitsinfrastruktur. Florian Fuhrmann leitet die halbstaatliche Digitalagentur Gematik, von der die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland maßgeblich abhängt. Im Interview mit SZ Dossier spricht er darüber, wie er die digitale Infrastruktur modernisieren will und ob KI in die elektronischen Patientenakte integriert werden soll. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Peking lenkt ein – doch der China-Schock bleibt. Verhandlungserfolg für die EU: China sagt zu, seine Hybrid-Exporte in die EU zu drosseln, senkt Zölle und beschleunigt Exportgenehmigungen für kritische Rohstoffe. Für die deutsche Autoindustrie könnte das eine gewisse Entlastung bringen – doch der China-Schock bleibt. Zum Briefing