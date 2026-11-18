Die Nachricht von der Kertsch-Brücke wird Wladimir Putin begleiten, wenn er in dieser Woche am Donnerstag beim Apec-Gipfel in Shenzhen in China mit Donald Trump und Xi Jinping zusammentrifft. Der russische Staatschef mag sich von dort gemeinsame Bilder als Zeichen von Macht und Stärke wünschen. Er bleibt der Mann, der mit dem brutalen Überfall auf die Ukraine einen Krieg angezettelt hat, den er offenbar nicht gewinnen kann. Das zeigt der erfolgreiche ukrainische Angriff auf die Krim-Brücke , ein Prestigeprojekt Putins. Florian Hassel ordnet seine Wirkung ein und erinnert dass, wie ständig in diesen Tagen, zugleich verheerende russische Angriffe schwere Schäden in der Ukraine anrichten. Zusammen sind es Bilder aus einem Krieg, der einen Tag für Tag unerträglich hohen Preis fordert. Irritierend wirkt nun freilich die Kritik aus den USA am Vorgehen der Ukraine in diesem Krieg, auf die der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius deutlich reagierte. Lesen Sie dazu unseren Liveblog. Wie banal erscheint gegen all das oft der Aufregismus, mit dem sich einige hierzulande über Anlässe empören, die eigentlich keine sind. Erinnern Sie sich noch an die – nach meinem Verständnis absurde – Aufregung um den Strandkorb von Philipp Amthor im Kanzleramt, auf den der Staatsminister dann verzichtete? Der junge Christdemokrat hat jetzt eine gewaltige Aufgabe in seinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern vor sich, wo die CDU einst den Gründungsministerpräsidenten stellte und jetzt nicht einmal mehr im Landtag vertreten ist. Im Interview mit Ulrike Nimz und Jana Stegemann erklärt Amthor, wohin es führt, wenn eine Partei „zum Tellerwäscher des Zeitgeistes“ wird – und wie er sie nun wieder aufbauen will, eine interessante Perspektive. Es ist wie so oft, wenn spektakuläre Neuerscheinungen bevorstehen. Während die einen nicht einmal einen Schimmer haben, was sich hinter dem Kürzel GTA – hä? – verbirgt, planen sehr viele andere bereits seit langem, wann und wie sie den großen Moment begehen wollen. An diesem Donnerstag wird „Grand Theft Auto 6“ erscheinen, und es könnte, recht nüchtern formuliert, das erfolgreichste Entertainmentprodukt der Welt überhaupt werden. Man hört von einer außergewöhnlich großen Zahl bereits eingereichter Urlaubsanträge. Wohl kaum ein Videospiel wurde je so sehnsüchtig erwartet, heißt es, weshalb ich – weil selbst auf diesem Feld Mitglied der Sektion ohne Schimmer – mit Vergnügen gelesen habe, was Marie Gundlach und Philipp Bovermann vorab über das Phänomen schreiben . Spielberichte werden folgen.

Was heute wichtig ist

Vor dem China-Gipfel mit Trump, Putin und Xi: Spannungen und Sorgen rund um KI. Die USA wollen Chinas Fortschritt bei der künstlichen Intelligenz bremsen. Sie verschärfen die Exportregeln für Chips. Derweil werfen die technischen Pannen rund um Microsoft und den Flugverkehr in den USA Fragen zu KI und Cybersicherheit auf. Zum Artikel

Demokratin Peltola gewinnt Senatssitz in Alaska. Mary Peltola hat den Republikanern im umkämpften US-Bundesstaat Alaska laut Hochrechnungen einen Sitz im Senat abgenommen. Die Demokraten kommen damit auf 56 der 100 Sitze in der Kongresskammer, die Republikaner auf 44. Zum US-Liveblog

„Ziemlich dumm“: Pistorius verurteilt US-Kritik an Ukraine. Der Verteidigungsminister wies die US-Kritik an ukrainischen Angriffen auf russische Ziele abseits der Frontlinien scharf zurück. Die Art von Kritik sei „ziemlich dumm“, sagte Pistorius im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Man solle stattdessen russische Angriffe auf zivile Infrastruktur verurteilen. Zum Ukraine-Liveblog

Israels Opposition übernimmt den Parlamentsvorsitz. 66 von 120 Abgeordneten wählten den früheren Minister Matan Kahana zum Parlamentspräsidenten. Der 54-Jährige gehört der Mitte-Partei Jaschar an, deren Vorsitzender Gadi Eisenkot derzeit mit der Regierungsbildung beauftragt ist. Zum Nahost-Liveblog

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Digitalminister fordern in Brüssel Tempo bei Wallets. Erstmals treffen sich die Digitalministerinnen und Digitalminister von Bund und Ländern in Brüssel. Die Bundesländer fordern dort neben mehr Souveränität auch Tempo bei der digitalen Brieftasche und der Unternehmensbrieftasche. Auch wichtig: Techinvestitionen in Europa dürften 2026 einer Studie zufolge um 62 Prozent steigen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Für Tech-Souveränität braucht Europa Kapital. Deutschlands und Europas Engpass heißt nicht Innovation, sondern Kapital. Frühe Finanzierung finden deutsche Start-ups noch, aber wenn es um die Wachstumsphase geht, fehlt das Geld – ein strukturelles Problem für Europas Tech-Souveränität. Zum Briefing