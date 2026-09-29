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Zwischenwahlen in den USA„Die letzte Schlacht“ – wird Trump zur Bürde für die Republikaner?

Lesezeit: 3 Min.

„Mit Euch an meiner Seite werden wir den Deep State zerstören“: Donald Trump lässt einen alten Werbespot  für sich erneut verbreiten.
„Mit Euch an meiner Seite werden wir den Deep State zerstören“: Donald Trump lässt einen alten Werbespot  für sich erneut verbreiten.
KENT NISHIMURA/AFP

Der US-Präsident fordert die Wählenden auf, so zu tun, als stehe er bei den Midterms zur Wahl. Keine gute Idee, meinen in seiner Partei immer mehr Kandidierende – und distanzieren sich von Trump.

Von Charlotte Walser, Washington

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Der Werbespot in Schwarz-Weiß wirkt bedrohlich. Er zeigt Donald Trump, wie er mit ernster Mine einen Flur entlang schreitet, während im Hintergrund seine Stimme zu hören ist. „Das ist die entscheidende Schlacht“, sagt er. „Mit Euch an meiner Seite werden wir den Deep State zerstören.“ Trump verspricht, die „Kommunisten, Marxisten und Faschisten“ zu vertreiben und die „Fake-News-Medien“ in die Flucht zu schlagen.

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