Urteil gegen ZölleEin Dämpfer für Trump

Lesezeit: 3 Min.

„Wenn die Zölle verschwinden, wäre das ein totales Desaster für unser Land“, schreibt US-Präsident Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.
„Wenn die Zölle verschwinden, wäre das ein totales Desaster für unser Land“, schreibt US-Präsident Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa)

Der US-Präsident hat mit seinen Gegenzöllen seine Macht überschritten, urteilt ein Berufungsgericht in Washington. Auch die Zölle gegen die Europäische Union stehen damit auf der Kippe. Wie Trump nun reagieren könnte.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Donald Trumps Handelspolitik steht vor einer ungewissen Zukunft. Ein Berufungsgericht in Washington erklärte am Freitag einen großen Teil seiner Zölle für unrechtmäßig. Die Einfuhrabgaben bleiben aber zunächst in Kraft, weil eine endgültige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs wahrscheinlich ist. Nach Auffassung des Berufungsgerichts hat Trump mit seinen globalen Gegenzöllen seine Kompetenzen als Präsident überschritten.

