Donald Trump hält sich viel zugute ob seines Universitätsabschlusses in Wirtschaftswissenschaften, den er 1968 an der Wharton School der Universität von Pennsylvania erworben hat. Der Bachelor in Immobilienwirtschaft sollte ihn aber nicht vorbereiten auf die Lehrstunde, die er in dieser Woche erhalten durfte.

Am Ende waren es die Märkte, die Donald Trump die heftige Lektion und seine bisher schlimmste Niederlage der kurzen, zweiten Amtszeit verpasst haben. Dieselben Märkte, die von gewaltigen Steuergeschenken zu profitieren hofften und die ihre Spitzenvertreter in allen Winkeln der Regierung platzierten, sendeten am Mittwoch eine simple Botschaft an den Präsidenten: Genug ist genug. Deshalb hat der US-Präsident die hohen Strafzölle auf Importe, die er vergangene Woche verkündet hatte, ausgesetzt, zunächst für 90 Tage.

Der Konflikt mit China allein kann die Märkte erschüttern

Donald Trump hat in knapp drei Monaten bewiesen, dass er die politische Weltordnung und das demokratische System in den USA erschüttern kann, ohne sich selbst zu gefährden. Nun wurden ihm die Grenzen aufgezeigt. Sein Angriff auf das Welthandelssystem und damit die ökonomische Stabilität jedes einzelnen Staates auf der Erde mündete in Panikattacken an den Börsen und einen Absturz der amerikanischen Staatsanleihen. Die Zollentscheidungen lösten eine Kettenreaktion an den Finanzmärkten aus, doom loop genannt. Die schnelle Abfolge von Verkäufen hätten nach Ansicht vieler Experten zur Zahlungsunfähigkeit großer Institute und Fonds führen können. An den Börsen rief das bei manchen Erinnerungen wach an die Pleite von Lehman Brothers im September 2008.

Wie dramatisch es um die Stabilität der amerikanischen Anleihen und am Ende auch der Währung gestanden war, lässt sich drei Tage später noch immer an den Börsenkursen ablesen. Anleger und Händler haben offenbar das Vertrauen in die Berechenbarkeit der Trump-Regierung verloren. Außerdem hält die Eskalation in der direkten Auseinandersetzung mit China als zweitgrößter Volkswirtschaft der Erde an – ein Konflikt, der schon für sich genommen ausreichen würde, um gewaltige Marktturbulenzen auszulösen.

Für den bisher allmächtigen Präsidenten war das eine Wendewoche – seine Autorität ist nun angegriffen, die politische Basis beginnt zu bröckeln. Auch wenn Finanzminister Scott Bessent in masochistischer Demut die Genialität der Zoll-Entscheidung pries und die Aussetzung der Tarife als besonders klugen Schachzug darstellte, war nicht zu verbergen, dass Trump am Ende in Panik zurückgerudert war. Als Immobilienhändler weiß er zu gut, welche Auswirkungen der Anleihenmarkt auf die Kreditwürdigkeit und die Liquidität eines Bauunternehmens haben kann.

Ursula von der Leyen zeigt ihre Folterwerkzeuge

Dass diese offenkundige Schwäche sofort Trumps Gegner auf den Plan rufen würde, war zu erwarten. Besonders schnell reagierte die Europäische Union, deren Kommissionschefin Ursula von der Leyen in den vergangenen Monaten durch Schmallippigkeit beim Thema Trump aufgefallen war. Von der Leyen, die keinen Zugang zum Präsidenten fand und lediglich als Reizfigur Karriere zu machen drohte, drehte sofort den Spieß um und verfuhr nach dem Churchill-Motto: „Im Sieg – Großmut.“ Die Kommission nahm ihre Gegenzölle sofort zurück, allerdings nicht, ohne dass von der Leyen noch Folterwerkzeuge vorzeigte: Man sei ja bereit, in Richtung eines vollständig ausgeglichenen Handelsvolumens zu verhandeln, aber wenn das nicht klappe, könne man den Handelskonflikt auch um das Thema Dienstleistungen erweitern, etwa mit einer Steuer auf digitale Werbeeinnahmen, sagte sie der Financial Times.

Während von der Leyen für ihre Drohung den perfekten Zeitraum abgepasst hatte, fackelte die chinesische Führung nicht lange und erhöhte als Reaktion auf Trumps 145-Prozent-Zölle für China die Gegenzölle auf US-Importe auf 125 Prozent. Offenbar waren sich die Entscheider in Peking sicher, dass der angezählte US-Präsident die Eskalationsschraube nicht noch eine Umdrehung weiter drehen würde. Die nervöse Reaktion der Märkte auch zum Wochenschluss gab ihnen recht.

Trumps Schwäche hat aber auch die Brüchigkeit seines innenpolitischen Fundaments offenbart. Die Republikaner als Partei des klassischen Freihandels sind zwar schon seit geraumer Zeit verstummt, die Angst vor Trump versiegelt die Lippen. Nun aber wagten sich gewichtige Senatoren wie Rand Paul aus dem Landwirtschaftsstaat Kentucky und der Trumpist Ted Cruz aus Texas aus der Deckung. „Wenn wir eine Rezession erleben werden, wahrscheinlich 2026, dann wird das ein politisches Blutbad“, sagte Cruz. Der weniger bekannte Senator Chuck Grassley aus Iowa brachte ein Gesetz in den Kongress ein, wonach die Zuständigkeit für Zölle wieder dem Parlament übertragen werden sollte. Das wird zwar wenig Chancen haben, aber die Botschaft war eindeutig. Wie auf Bestellung fielen Trumps Zustimmungswerte innerhalb weniger Tage um bis zu fünf Prozentpunkte ab.