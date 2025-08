Auf Importe aus Brasilien hat US-Präsident Trump saftige Zölle verhängt. Dazu kommen Sanktionen gegen einen Richter. Präsident Lula sieht darin einen Angriff auf die Souveränität seines Landes.

Von Boris Herrmann und Justin Patchett

Gegen sämtliche Länder der Welt hat US-Präsident Donald Trump bereits Strafzölle verhängt. Verschont bleibt nur, wer sich auf einen Handelsdeal mit den USA verständigt. Allerdings fällt der meist zugunsten von Donald Trump aus, siehe die Einigung zwischen der EU und den USA.

Am vergangenen Donnerstag hat Trump erneut Zölle verhängt. Am härtesten trifft es Brasilien mit 50 Prozent - auf alles, ausgenommen sind nur Holz, Orangensaft und Flugzeugteile. Dazu kommen auch Sanktionen gegen einen Richter am Obersten Gerichtshof Brasiliens.

Trump begründet die Zölle und die Sanktionen mit einer vermeintlichen Kampagne gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro.

Es handelt sich um die dreisteste Einmischung der USA in ein Land Lateinamerikas seit dem Ende des Kalten Krieges, sagt USA-Korrespondent der SZ Boris Herrmann bei „Auf den Punkt.“

Weitere Nachrichten: US-Behörde für öffentlichen Rundfunk muss schließen; Digitalminister für Einsatz von umstrittener Palantir-Software.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Detlef Esslinger, Annette Zoch

Produktion: Jonathan Brandis

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über den YouTube-Kanal des Weißen Hauses.

