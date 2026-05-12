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USA und ChinaTrumps Rückkehr ins Reich des großen Rivalen

Lesezeit: 4 Min.

Donald Trump soll am Mittwoch nach China reisen, um Staatschef Xi Jinping zu treffen. (Archivbild)
Donald Trump soll am Mittwoch nach China reisen, um Staatschef Xi Jinping zu treffen. (Archivbild) Andy Wong/AP/dpa

Erstmals seit 2017 reist wieder ein US-Präsident nach China, beim Gipfel mit Xi Jinping soll es unter anderem um Zölle, Iran und Taiwan gehen. Für den Gast ist es ein heikler Moment.

Von Peter Burghardt, Washington

Was war das beim letzten Mal für ein Empfang in China, damals im November 2017. Xi Jinping führte Donald Trump und seine First Lady durch die Verbotene Stadt, es gab dort sogar ein privates Dinner und eine Aufführung der Peking-Oper. Zu Trumps Ehren fand außerdem eine Militärparade auf dem Tiananmen-Platz statt und ein Staatsbankett. Trump, der Xi Monate zuvor in Mar-a-Lago bewirtet hatte, nannte seinen Gastgeber „a very special man“. Und diesmal, achteinhalb Jahre später?

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