Was war das beim letzten Mal für ein Empfang in China, damals im November 2017. Xi Jinping führte Donald Trump und seine First Lady durch die Verbotene Stadt, es gab dort sogar ein privates Dinner und eine Aufführung der Peking-Oper. Zu Trumps Ehren fand außerdem eine Militärparade auf dem Tiananmen-Platz statt und ein Staatsbankett. Trump, der Xi Monate zuvor in Mar-a-Lago bewirtet hatte, nannte seinen Gastgeber „a very special man“. Und diesmal, achteinhalb Jahre später?