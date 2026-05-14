Gäbe es einen Weltrekord im ausgedehnten Händeschütteln, Donald Trump und Xi Jinping hätten an diesem Donnerstagmorgen gute Chancen auf den Titel. Vor der Großen Halle des Volkes in Peking standen die beiden Präsidenten einander gegenüber, roter Teppich, Ehrengarde, Kameras aus aller Welt. Trump nahm Xis Hand und ließ sie einfach nicht mehr los. Er schüttelte, tätschelte, redete weiter auf den chinesischen Staatschef ein. Xi blieb dabei fast reglos.