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Trump und XiDass Taiwan jetzt Thema wird, ist kein Zufall

Lesezeit: 3 Min.

Begrüßungszeremonie in Peking am Donnerstag: Xi Jinping empfängt Donald Trump mit der chinesischen Ehrengarde – und mit harten Worten.
Begrüßungszeremonie in Peking am Donnerstag: Xi Jinping empfängt Donald Trump mit der chinesischen Ehrengarde – und mit harten Worten. Maxim Shemetov/AP

US-Präsident Trump ist zum Staatsbesuch in China – und Präsident Xi dürfte mit dem ersten Verhandlungstag zufrieden sein.

Von Gregor Scheu, Peking

Gäbe es einen Weltrekord im ausgedehnten Händeschütteln, Donald Trump und Xi Jinping hätten an diesem Donnerstagmorgen gute Chancen auf den Titel. Vor der Großen Halle des Volkes in Peking standen die beiden Präsidenten einander gegenüber, roter Teppich, Ehrengarde, Kameras aus aller Welt. Trump nahm Xis Hand und ließ sie einfach nicht mehr los. Er schüttelte, tätschelte, redete weiter auf den chinesischen Staatschef ein. Xi blieb dabei fast reglos.

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