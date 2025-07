Was Trump von Peking will

Der US-Präsident hatte einen harten Konfrontationskurs gegenüber China angekündigt. Davon ist nicht mehr viel übrig. Hat Washington nur geblufft?

Von Reymer Klüver

Es ist ein nur Chip, passt auf den Handteller eines Babys, ist aber ungeheuer leistungsstark: Der Nvidia H 20 wird gewöhnlich für komplizierteste KI-Berechnungen benutzt. Hightech, made in USA. Und deshalb hat H 20 auch eine politische Geschichte. Und die sagt so einiges aus über das gegenwärtige Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und dem Land, das sie als ihren Herausforderer auf der Weltbühne sehen: die Volksrepublik China. Genauer gesagt darüber, in welche Bahnen Präsident Donald Trump dieses Verhältnis lenkt.