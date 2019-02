15. Februar 2019, 07:21 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Trump bekommt vom Kongress nicht seine geforderten 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Jetzt will er einen nationalen Notstand ausrufen.

Von Juri Auel

Trump will Haushalt freigeben und Notstand erklären. Damit will der US-Präsident zum einen einen weiteren Regierungsstillstand verhindern und zum anderen sicherstellen, dass er ohne die Zustimmung des Kongresses Geld für seine Mauer erhält. Darf er das überhaupt? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

May erleidet schweren Schlag bei ihrer Brexit-Strategie. Tory-Hardliner machen der britischen Premierministerin einen Strich durch ihren Verhandlungsplan. Sie halten einen vertragslosen EU-Austritt für unproblematisch - und verpassen May erneut eine Niederlage im Parlament, berichtet Cathrin Kahlweit aus London.

Anwohner in New York schlagen Amazon in die Flucht. Der Internetkonzern wollte Tausende Jobs in einem armen Stadtteil von New York ansiedeln. Die lokale Regierung lockte mit Milliarden-Subventionen. Doch dann regte sich Protest, der nun erfolgreich war. Die Einzelheiten

Europa League: Unentschieden für Frankfurt und Leverkusen. Die beiden Bundesligisten können Schachtjor Donezk und FK Krasnodar im Hinspiel nicht bezwingen. Trotzdem stehen ihre Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales nicht schlecht. Mehr dazu

Münchner Sicherheitskonferenz beginnt. Unter den 600 Gästen des weltweit wichtigsten Expertentreffens für Sicherheitspolitik sind etwa 30 Staats- und Regierungschefs sowie 80 Außen- und Verteidigungsminister. Mit ihnen kommen 4400 Polizisten, Straßensperren und die Parkverbote, schreibt Martin Bernstein.

Urteil im Prozess um Messerattacke an Hamburger S-Bahnhof. Im April 2018 erstach ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin und die gemeinsame Tochter am S-Bahnhof Jungfernstieg. Der Angeklagte war schon vor der Tat mehrmals straffällig geworden, berichtet Peter Burghardt.

Allianz veröffentlicht Jahresbilanz 2018. Der größte Versicherer der Welt gibt bekannt, was er im abgelaufenen Geschäftsjahr verdient hat. Allianz-Chef Oliver Bäte spricht im Interview über den Umgang mit Finanzkrisen und die Frage, wie schlimm die Lage im Jahr 2019 wird. Von Marc Beise und Herbert Fromme

Was Tiere beim Blick in den Spiegel sehen. Schimpansen, Elefanten, Krähen und sogar Putzerlippfische erkennen ihr Abbild. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie über eine Art Ich-Bewusstsein verfügen. Aber wie funktioniert der sogenannte Spiegeltest - und wie aussagekräftig ist er? Von Katrin Blawat