US-Zahlungsstopp an die WHO

Die USA werden vorerst nicht mehr zur Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beitragen. Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, er habe einen Zahlungsstopp angewiesen. Ob, wann und unter welchen Bedingungen Washington sich wieder am Haushalt der in Genf ansässigen UN-Unterorganisation beteiligen werde, sagte er nicht. Zuerst sollten das "Missmanagement und die Vertuschungen" der WHO in der Corona-Krise untersucht werden.