Trump muss sich an Buhrufe gewöhnen

Von Fabian Fellmann, Washington

Ausbuhen lassen wollte sich Donald Trump diesmal nicht. Die Covid-Impfungen erwähnte er nur noch verklausuliert bei seinem jüngsten Auftritt in Texas am Samstag, obwohl er sich sonst stets damit brüstet. Er hat gelernt, dass er von seinen Anhängern dafür keinen Beifall erwarten darf. Sie buhten ihn sogar aus, als er im Dezember, ebenfalls in Texas, von seiner Booster-Spritze erzählte.