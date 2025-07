Macht Donald Trump nun „America Great Again“? Selbst unter seinen Fans breitet sich Skepsis aus. Eine Spurensuche in Pennsylvania, wo schon der nächste Wahlkampf anläuft.

Von Fabian Fellmann, Whitehall Township, Pennsylvania

Es war ein guter Tag für Stacy Boyko. „Heute ist der Dritte des Monats, Zahltag der Alters- oder Invalidenrente. An diesem Tag essen alle auswärts“, sagt sie und schenkt aus einer großen Kanne Kaffee nach. Die Serviererin im Maraschino Diner trägt Schwarz, vom T-Shirt über die Schürze bis zu den Schuhen. Ein harter Kontrast zum weißen Tisch, den kirschroten Vinylpolstern und dem vielen Chrom in dem Restaurant in Whitehall Township, Pennsylvania.