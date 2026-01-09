Zumindest herrscht jetzt Klarheit. Sollte sich in Europa noch irgendein Staats- oder Regierungschef gefragt haben, was Donald Trump von der Idee hält, Amerikas Handlungsfreiheit könnte Grenzen haben – jetzt kennt man die Antwort. „Yeah, es gibt etwas“, das ihn in seiner Machtausübung einschränke, antwortete er auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit der New York Times, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. „Meine eigene Moral. Mein eigener Verstand. Das ist das Einzige, was mich stoppen kann.“
Interview in der „New York Times“Trump: Ich allein entscheide über Amerikas Macht
Lesezeit: 3 Min.
Der US-Präsident sagt, das Einzige, was ihn einschränken könne, sei seine eigene „Moral“ und sein eigener „Verstand“ – nicht das Völkerrecht. Für den Streit mit den Europäern um Grönland ist das kein gutes Zeichen.
Von Hubert Wetzel, Brüssel
Internationale Organisationen:Was der Ausstieg der USA aus wichtigen Abkommen bedeutet
Per Dekret ordnet US-Präsident Trump den Ausstieg aus 66 internationalen Abkommen an. Mit gravierenden Folgen: Der Abschied betrifft auch Weltklimarat und Klima-Konvention.
Lesen Sie mehr zum Thema