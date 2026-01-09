Zumindest herrscht jetzt Klarheit. Sollte sich in Europa noch irgendein Staats- oder Regierungschef gefragt haben, was Donald Trump von der Idee hält, Amerikas Handlungsfreiheit könnte Grenzen haben – jetzt kennt man die Antwort. „Yeah, es gibt etwas“, das ihn in seiner Machtausübung einschränke, antwortete er auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit der New York Times, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. „Meine eigene Moral. Mein eigener Verstand. Das ist das Einzige, was mich stoppen kann.“