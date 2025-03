Vance’ Reise nach Grönland:Eskalation als Deeskalation

Seit Donald Trumps Amtsantritt gibt es ja grundsätzlich nur noch dramatische Wochen. Aber die letzten sechs Tage waren, zumindest was Grönland betrifft, doch noch mal besonders intensiv: Erst kündigte Usha Vance, die Gattin des US-Vizepräsidenten, am Sonntag völlig überraschend ihren Besuch auf der Insel im Nordatlantik an, von der Trump alle paar Tage sagt, dass die Amerikaner sie übernehmen müssten. Sie wolle gemeinsam mit ihrem Sohn historische Orte besuchen, sich über das kulturelle grönländische Erbe informieren und das nationale Hundeschlittenrennen besuchen, sagte Vance mit strahlendem Lächeln auf Instagram. Zeitgleich aber gab das Weiße Haus bekannt, dass Sicherheitsberater Michael Waltz und Energieminister Chris Wright nach Nuuk kommen wollen.

Trump argumentiert einerseits, dass die USA Grönland aus sicherheitspolitischen Gründen besitzen müssen. Andererseits hebt er immer wieder die reichhaltigen Bodenschätze der Insel hervor. Waltz und Wright kümmern sich um genau diese beiden Themengebiete, Sicherheit und Bodenschätze, sodass Usha Vance’ Charmeoffensive von Anfang an nur wie ein viel zu kleines Deckmäntelchen für eine neuerliche, groß angelegte Offensive wirkte. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sprach von „inakzeptablem Druck“, den die Amerikaner mittlerweile aufgebaut hätten, der grönländische Premier Múte B. Egede nannte die Reisepläne „in höchstem Maße aggressiv“, auch weil sich die grönländischen Parteien nach den Parlamentswahlen gerade im schwierigen Stadium der Regierungsbildung befänden. Egede sagte, der Zeitpunkt der Reise zeige „einmal mehr einen Mangel an Respekt gegenüber dem grönländischen Volk“.

War die Änderung des Reiseplans ein geschicktes Doppelmanöver?

Als der amerikanische Vizepräsident J. D. Vance am Dienstagabend dann bekanntgab, Ushas Ankündigung habe „so viel Aufregung verursacht“, dass er beschlossen habe, seine Frau zu begleiten, damit sie „den ganzen Spaß nicht für sich allein hat“, klang das zunächst wie die ultimative Provokation. Das Weiße Haus gab aber zeitgleich bekannt, dass alle Programmpunkte in Nuuk und Sisimiut vom Programm gestrichen seien. Ob Waltz überhaupt noch mitkommt, war bis zuletzt nicht klar. Vance und seine Frau werden nun also nur die amerikanische Militärbasis Pituffik besuchen, „um sich ein Bild von der sicherheitspolitischen Lage zu machen“, wie es Vance ausdrückte. Er wiederholte in dem Zusammenhang Trumps Behauptung, verschiedene andere Länder würden Grönland und damit auch die USA bedrohen. Es gehe darum, die Sicherheit der Menschen auf Grönland neu zu kräftigen, die bisherigen Regierungen Amerikas und Dänemarks hätten die Insel viel zu lange ignoriert.

Man kann diese Änderung des Reiseplans als geschicktes Doppelmanöver interpretieren: In Richtung der eigenen Wähler wird die Reise zum Staatsbesuch aufgewertet (der erste Vizepräsident, der nach Grönland reist!), Dänemark und Grönland gegenüber aber lenkt man ein. Ähnlich interpretierte es Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen, der von einem „meisterhaften Schachzug“ sprach: „Sie lassen es nach Eskalation aussehen, in Wahrheit aber deeskalieren sie.“ Schließlich habe niemand in Dänemark etwas gegen den Besuch eines amerikanischen Vizepräsidenten auf der amerikanischen Pituffik-Base.

Vielleicht war der US-Regierung die Empörung in Kopenhagen und Nuuk aber auch egal und man hat bei der Absage immer nur an das heimische Publikum gedacht: Sowohl in Nuuk als auch in Sisimiut waren große Demonstrationen gegen Usha Vance’ Besuch angekündigt. Und eine einsame, ausgebuhte Vizepräsidentengattin hätte deren Ankündigung, mit ihrem Besuch „die lange Geschichte des gegenseitigen Respekts und der Kooperation feiern“ zu wollen, doch empfindlich konterkariert.

Wie auch immer: Donald Trump selbst denkt gar nicht daran, zu deeskalieren. Allein am Mittwoch betonte er zweimal, er wolle und werde Grönland den USA einverleiben. Gegenüber einigen Reportern betonte er: „Wir brauchen Grönland. Dänemark muss uns Grönland überlassen.“ Am Abend wiederholte er dann in einem Podcast, es tue ihm leid, „das sagen zu müssen, aber wir müssen Grönland haben.“