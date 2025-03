(SZ) In Deutschland wird alljährlich von einer Jury aus ein paar Menschen, die vieles besser wissen, das „Unwort des Jahres“ erkoren. Dass es nicht um das Wort des Jahres, sondern das Unwort geht, ist typisch für dieses Land, in dem lieber das Schlechte gesucht als das Gute gefunden wird. Der Deutsche als solcher, egal welchen Geschlechts und mit was für einem ethnischen Hintergrund, ist sich sicher, dass man ihn benachteiligen, übers Ohr hauen und „respektlos“ behandeln will. In den USA ist das anders. Da gibt es zum Beispiel einen Präsidenten, der kaum etwas und sicher nichts besser weiß, der aber nicht damit zögert, sein, wie er sich ausdrückt, most beautiful word immer wieder zu nennen: tariffs, Zölle, sei für ihn das schönste Wort, meint der gelbhaarige Autokrat. Wenn er nahezu beschwörend „tariffs“ sagt, legt er den Kopf oft etwas schief, weil er so möglicherweise besser vom Teleprompter ablesen kann. Andere, sicher böswillige, behaupten, er tue das, weil dann sein Hirn sich auf einer Seite des Schädels versammele, was ihm das Sprechen, wenn auch nicht notwendigerweise das Denken erleichtere.