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USA„Trump ist Gottes Werkzeug“

Lesezeit: 4 Min.

Auf der Veranstaltung „Rededicate 250“ sollen 250 Jahre Unabhängigkeit der USA gefeiert werden.
Auf der Veranstaltung „Rededicate 250“ sollen 250 Jahre Unabhängigkeit der USA gefeiert werden. Julia Demaree Nikhinson/AP Photo

Auf einem christlichen Großevent in Washington, D. C., beten Tausende zu Gott – und für Trump. Selten kamen sich Politik und Religion hier so nah. Ein Besuch.

Von Charlotte Walser, Washington

„Ihr dient einem verdammten Faschisten!“, ruft eine junge Frau ins Megafon. Hinter ihr hält ein Vater seinem Kind die Ohren zu. Der Junge soll diese Worte nicht hören. Die Familie wollte gerade auf einer Picknickdecke beten, als die Demonstrantin das Megafon ansetzte.

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:Warum Religion der Demokratie nicht guttut

Der christliche Nationalismus sei „eine der gefährlichsten Ideologien der Welt“, sagt der Theologe und Publizist Arnd Henze im Interview. Und die Maga-Bewegung um Donald Trump trage längst Züge einer Religion. Doch: „Die Fliehkräfte werden größer.“

SZ PlusInterview von Annette Zoch

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