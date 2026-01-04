Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Maduro kommt in New Yorker Haftanstalt an
US-Demokraten werfen Regierung Täuschung bei Venezuela-Plänen vor
Medien: Maduro auf amerikanischem Boden
Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
UN-Sicherheitsrat befasst sich mit US-Angriff auf Venezuela
Michelle Ostwald
Medien: Venezuelas Vizepräsidentin übernimmt Regierung
Nach der gewaltsamen Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro übernimmt Vizepräsidentin Delcy Rodríguez örtlichen Medienberichten zufolge geschäftsführend die Führung des Landes. Das habe das Oberste Gerichtshof in Venezuela angeordnet.
Maduro und seine Frau Cilia Flores waren am Samstag bei einem US-Militäreinsatz von Spezialeinheiten festgenommen und in die USA gebracht worden. Beide sitzen in einem Gefängnis in New York, wo sie sich vor Gericht wegen "Verschwörung zum Drogenterrorismus" sowie zum Kokainimport verantworten müssen.
Rodríguez kündigte entschlossenen Widerstand gegen den US-Angriff an. "Wir werden nie wieder Sklaven sein." Sie gilt als eine der loyalsten Figuren in Maduros Machtzentrum. Die 56-jährige Juristin hatte als Außenministerin (2014-2017) den konfrontativen Kurs gegen die USA geprägt, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. Schon ihr Vater war ein linker Parteifunktionär, auch ihr Bruder Jorge Rodríguez bekleidete eine Reihe wichtiger Ämter in Maduros Regierung. Sie forderte nach dem US-Militäreinsatz die sofortige Freilassung von Maduro und seiner Ehefrau.
Venezuelas Verfassung sieht vor, dass Rodríguez bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernimmt.
Maduro und seine Frau Cilia Flores waren am Samstag bei einem US-Militäreinsatz von Spezialeinheiten festgenommen und in die USA gebracht worden. Beide sitzen in einem Gefängnis in New York, wo sie sich vor Gericht wegen "Verschwörung zum Drogenterrorismus" sowie zum Kokainimport verantworten müssen.
Rodríguez kündigte entschlossenen Widerstand gegen den US-Angriff an. "Wir werden nie wieder Sklaven sein." Sie gilt als eine der loyalsten Figuren in Maduros Machtzentrum. Die 56-jährige Juristin hatte als Außenministerin (2014-2017) den konfrontativen Kurs gegen die USA geprägt, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. Schon ihr Vater war ein linker Parteifunktionär, auch ihr Bruder Jorge Rodríguez bekleidete eine Reihe wichtiger Ämter in Maduros Regierung. Sie forderte nach dem US-Militäreinsatz die sofortige Freilassung von Maduro und seiner Ehefrau.
Venezuelas Verfassung sieht vor, dass Rodríguez bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernimmt.
Julia Daniel
UN-Chef Guterres alarmiert über Eskalation in Venezuela
Viele Staatsoberhäupter äußern sich kritisch über das Vorgehen der USA in Venezuela, von der deutschen Bundesregierung gibt es bisher keine klare Einschätzung. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Venezuela ausgegeben.
UN-Generalsekretär António Guterres hat sich angesichts der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch das US-Militär, alarmiert gezeigt. Die Entwicklungen stellten einen gefährlichen Präzedenzfall dar und hätten potenziell weitreichende Folgen für die Region, erklärte ein UN-Sprecher.
Guterres betonte die Notwendigkeit der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts und der UN-Charta und äußerte Sorge, dass diese Grundsätze nicht gewahrt worden seien. Zugleich rief er alle Akteure in Venezuela zu einem inklusiven Dialog unter Wahrung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit auf.
Auch die französische Regierung kritisiert den US-Militäreinsatz in Venezuela als völkerrechtswidrig. Die Aktion verstoße gegen die Grundsätze des internationalen Rechts, teilt das Außenministerium in Paris mit. "Keine dauerhafte politische Lösung kann von außen aufgezwungen werden." Frankreich bekräftige, dass nur das souveräne Volk einer Nation über deren Zukunft bestimmen könne. Präsident Emmanuel Macron wünscht sich, dass der Oppositionspolitiker Edmundo González Urrutia die Verantwortung in dem Land übernimmt. "Der bevorstehende Übergang muss friedlich, demokratisch und unter Achtung des Willens des venezolanischen Volkes erfolgen", teilte Macron mit. "Wir wünschen uns, dass der 2024 gewählte Präsident Edmundo González Urrutia diesen Übergang rasch sicherstellen kann."
China hat die Absetzung Maduros durch die USA scharf verurteilt. "China ist zutiefst erschüttert und verurteilt die Anwendung von Gewalt durch die USA gegen einen souveränen Staat und die Anwendung von Gewalt gegen den Präsidenten eines Landes auf das Schärfste", teilt das Außenministerium in Peking in einer Erklärung mit. "China lehnt ein solches hegemoniales Verhalten der USA entschieden ab, das in schwerwiegender Weise gegen das Völkerrecht verstößt, die Souveränität Venezuelas verletzt und den Frieden und die Sicherheit in Lateinamerika und der Karibik bedroht." Die Regierung fordert die USA auf, sich an das Völkerrecht sowie die Ziele und Grundsätze der UN-Charta zu halten. Sie sollten aufhören, die Souveränität und Sicherheit anderer Länder zu verletzen.
Ähnlich deutliche Worte findet der britische Premierminister Keir Starmer. Stamer begrüßt das Ende der Herrschaft des venezolanischen Präsidenten. "Wir betrachteten Maduro als einen illegitimen Präsidenten und wir vergießen keine Träne über das Ende seines Regimes", heißt es in einer auf der Regierungswebseite veröffentlichten Mitteilung Starmers. Starmer erklärt, er plädiere für einen sicheren und friedlichen Übergang zu einer legitimen Regierung, die den Willen des venezolanischen Volkes widerspiegele. Die britische Regierung werde die Lage in den kommenden Tagen mit den USA erörtern. Der Labour-Politiker betonte zudem die Bedeutung des Völkerrechts, „an das wir uns alle halten sollten“.
Etwas abwägender äußerte sich Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Ein „externes militärisches Vorgehen“ sei nicht der richtige Weg, um „totalitäre Regime zu beenden“, hieß es in einer Mitteilung von Melonis Amtssitz. Die rechte Politikerin gilt als Sympathisantin von US-Präsident Donald Trump, der die Angriffe angeordnet hatte. Gleichzeitig betonte Meloni, ihre Regierung halte ein „Eingreifen defensiver Natur“ gegen hybride Angriffe auf die eigene Sicherheit für legitim - etwa, wenn staatliche Akteure den Drogenhandel in einem anderen Land fördern oder begünstigen.
Die Bundesregierung hat bisher keine klare Einschätzung zu der Festsetzung Maduros abgegeben. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für ganz Venezuela ausgesprochen. Der Krisenstab der Bundesregierung sei im Auswärtigen Amt zusammengetreten, sagt eine Sprecherin des Außenamts. Deutsche Staatsangehörige im Land seien aufgerufen, an einem sicheren Ort zu bleiben. Das Auswärtige Amt stehe im engsten Kontakt mit der Botschaft in Caracas. Die Bundesregierung betrachte die Lage "weiter mit Sorge, fortlaufend und sehr genau", heißt es nur. Man stimme sich mit Partnern ab. "Wir rufen alle Beteiligten auf, nichts zu tun, was zu einer Zuspitzung der Lage führen könnte und Wege zu einer politischen Beilegung zu suchen. Völkerrechtliche Normen sind einzuhalten." Die Venezolanerinnen und Venezolaner verdienten "eine friedliche und demokratische Zukunft".
Guterres betonte die Notwendigkeit der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts und der UN-Charta und äußerte Sorge, dass diese Grundsätze nicht gewahrt worden seien. Zugleich rief er alle Akteure in Venezuela zu einem inklusiven Dialog unter Wahrung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit auf.
Auch die französische Regierung kritisiert den US-Militäreinsatz in Venezuela als völkerrechtswidrig. Die Aktion verstoße gegen die Grundsätze des internationalen Rechts, teilt das Außenministerium in Paris mit. "Keine dauerhafte politische Lösung kann von außen aufgezwungen werden." Frankreich bekräftige, dass nur das souveräne Volk einer Nation über deren Zukunft bestimmen könne. Präsident Emmanuel Macron wünscht sich, dass der Oppositionspolitiker Edmundo González Urrutia die Verantwortung in dem Land übernimmt. "Der bevorstehende Übergang muss friedlich, demokratisch und unter Achtung des Willens des venezolanischen Volkes erfolgen", teilte Macron mit. "Wir wünschen uns, dass der 2024 gewählte Präsident Edmundo González Urrutia diesen Übergang rasch sicherstellen kann."
China hat die Absetzung Maduros durch die USA scharf verurteilt. "China ist zutiefst erschüttert und verurteilt die Anwendung von Gewalt durch die USA gegen einen souveränen Staat und die Anwendung von Gewalt gegen den Präsidenten eines Landes auf das Schärfste", teilt das Außenministerium in Peking in einer Erklärung mit. "China lehnt ein solches hegemoniales Verhalten der USA entschieden ab, das in schwerwiegender Weise gegen das Völkerrecht verstößt, die Souveränität Venezuelas verletzt und den Frieden und die Sicherheit in Lateinamerika und der Karibik bedroht." Die Regierung fordert die USA auf, sich an das Völkerrecht sowie die Ziele und Grundsätze der UN-Charta zu halten. Sie sollten aufhören, die Souveränität und Sicherheit anderer Länder zu verletzen.
Ähnlich deutliche Worte findet der britische Premierminister Keir Starmer. Stamer begrüßt das Ende der Herrschaft des venezolanischen Präsidenten. "Wir betrachteten Maduro als einen illegitimen Präsidenten und wir vergießen keine Träne über das Ende seines Regimes", heißt es in einer auf der Regierungswebseite veröffentlichten Mitteilung Starmers. Starmer erklärt, er plädiere für einen sicheren und friedlichen Übergang zu einer legitimen Regierung, die den Willen des venezolanischen Volkes widerspiegele. Die britische Regierung werde die Lage in den kommenden Tagen mit den USA erörtern. Der Labour-Politiker betonte zudem die Bedeutung des Völkerrechts, „an das wir uns alle halten sollten“.
Etwas abwägender äußerte sich Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Ein „externes militärisches Vorgehen“ sei nicht der richtige Weg, um „totalitäre Regime zu beenden“, hieß es in einer Mitteilung von Melonis Amtssitz. Die rechte Politikerin gilt als Sympathisantin von US-Präsident Donald Trump, der die Angriffe angeordnet hatte. Gleichzeitig betonte Meloni, ihre Regierung halte ein „Eingreifen defensiver Natur“ gegen hybride Angriffe auf die eigene Sicherheit für legitim - etwa, wenn staatliche Akteure den Drogenhandel in einem anderen Land fördern oder begünstigen.
Die Bundesregierung hat bisher keine klare Einschätzung zu der Festsetzung Maduros abgegeben. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für ganz Venezuela ausgesprochen. Der Krisenstab der Bundesregierung sei im Auswärtigen Amt zusammengetreten, sagt eine Sprecherin des Außenamts. Deutsche Staatsangehörige im Land seien aufgerufen, an einem sicheren Ort zu bleiben. Das Auswärtige Amt stehe im engsten Kontakt mit der Botschaft in Caracas. Die Bundesregierung betrachte die Lage "weiter mit Sorge, fortlaufend und sehr genau", heißt es nur. Man stimme sich mit Partnern ab. "Wir rufen alle Beteiligten auf, nichts zu tun, was zu einer Zuspitzung der Lage führen könnte und Wege zu einer politischen Beilegung zu suchen. Völkerrechtliche Normen sind einzuhalten." Die Venezolanerinnen und Venezolaner verdienten "eine friedliche und demokratische Zukunft".
Michelle Ostwald
USA heben Flugbeschränkungen über Karibik auf
Die Beschränkungen für den Luftraum über der Karibik laufen US-Verkehrsminister Sean Duffy zufolge um Mitternacht US-Ostküstenzeit aus. Der Flugverkehr könne dann wieder aufgenommen werden, schreibt Duffy auf der Online-Plattform X. Die Fluggesellschaften seien informiert und würden ihre Flugpläne zügig aktualisieren.
Michelle Ostwald
Maduro kommt in New Yorker Haftanstalt an
Nach seiner Festnahme bei einem US-Militäreinsatz ist der venezolanische Präsident Nicolás Maduro in einer Haftanstalt in New York angekommen. Ein vom Weißen Haus auf der Plattform X verbreitetes Video zeigte, wie Maduro in Handschellen und umrahmt von Beamten der US-Drogenpolizei DEA abgeführt wird.
US-Medienberichten zufolge soll er für die Zeit seiner Untersuchungshaft im Stadtteil Brooklyn im Metropolitan Detention Center untergebracht werden, einer Haftanstalt der Bundesbehörden.
Zuvor war Maduro übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem Flugzeug der Bundesbehörden auf einem Flughafen im US-Bundesstaat New York gelandet und von dort per Hubschrauber in die Nähe der Haftanstalt in der Ostküstenmetropole gebracht worden.
Zuvor war Maduro übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem Flugzeug der Bundesbehörden auf einem Flughafen im US-Bundesstaat New York gelandet und von dort per Hubschrauber in die Nähe der Haftanstalt in der Ostküstenmetropole gebracht worden.
Michelle Ostwald
US-Demokraten werfen Regierung Täuschung bei Venezuela-Plänen vor
Führende US-Demokraten werfen der Regierung von Präsident Donald Trump schwere Täuschung bei den Plänen für den Militäreinsatz in Venezuela vor. Man habe ihn und andere "völlig im Dunkeln gelassen", sagte der Anführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer. Ihm sei zuvor in geheimen Unterrichtungen versichert worden, dass kein Militäreinsatz geplant sei. Trump erklärte, er habe den Kongress nicht vollständig informiert, aus Sorge davor, dass die Informationen verfrüht enthüllt werden oder in die falschen Hände gelangen könnten.
Michelle Ostwald
US-Airlines streichen Flüge nach Militäraktion in Venezuela
Große US-Fluggesellschaften annullieren nach dem Militäreinsatz in Venezuela Hunderte Flüge. Betroffen sind unter anderem American Airlines, Delta, Spirit Airlines und JetBlue Airways. Die US-Luftfahrtbehörde FAA sperrt den Luftraum über der Karibik und verweist auf Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem Militäreinsatz, der andauere. US-Verkehrsminister Sean Duffy teilt auf der Plattform X mit, die Beschränkungen würden aufgehoben, "wenn es angemessen ist".
Michelle Ostwald
Medien: Maduro auf amerikanischem Boden
Nach der Festnahme von Nicolás Maduro bei einer Militäroperation ist der venezolanische Präsident Medienberichten zufolge in die USA überführt worden. Mehrere Medien berichteten, dass ein Flugzeug mit Maduro und seiner Ehefrau an Bord im US-Bundesstaat New York gelandet sei. Mehrere TV-Sender zeigten dazu am Abend (Ortszeit) ein Flugzeug auf einem auch militärisch genutzten Flughafen in der Nähe der Millionenstadt New York, aus dem wegen der Dunkelheit und Entfernung der Kameras eine nicht näher zu identifizierende Gruppe stieg.
Julia Daniel
Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
Nach dem US-Einsatz in Venezuela hat Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die sofortige Freilassung von Staatschef Nicolás Maduro und seiner Ehefrau verlangt. Rodríguez sprach auf einer Sitzung des Verteidigungsrates des südamerikanischen Landes, die live im Fernsehen übertragen wurde.
Rodríguez, die laut Verfassung bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernehmen soll, nannte Maduro den „einzigen Präsidenten“ von Venezuela und den US-Angriff einen „schrecklichen Fleck“ in den bilateralen Beziehungen. „Wir werden nie wieder Sklaven sein“, sagte sie und bezeichnete den Angriff einen Verstoß gegen die UN-Charta.
US-Präsident Trump hatte zuvor behauptet, Rodríguez wolle mit den USA zusammenarbeiten.
Rodríguez machte keine Angaben zu einem Gespräch mit der US-Seite. „Wir sind zu respektvollen Beziehungen bereit, wir sind zu Beziehungen im Rahmen der internationalen Legalität und der Gesetze Venezuelas bereit“, sagte sie und fügte hinzu: „Das ist das Einzige, was wir akzeptieren werden“. Maduro habe sich dialogbereit gezeigt. Die Antwort sei jedoch eine Aggression gewesen, die gegen die UN-Charta verstoße.
Die Vizepräsidentin kündigte an, ein von Maduro zuvor unterzeichnetes Dekret zur Erklärung des Ausnahmezustands aufgrund einer Aggression aus dem Ausland zu aktivieren. Dieses ermöglicht es der Regierung, Sondermaßnahmen zu ergreifen, um die Interessen des Landes zu schützen.
Rodríguez, die laut Verfassung bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernehmen soll, nannte Maduro den „einzigen Präsidenten“ von Venezuela und den US-Angriff einen „schrecklichen Fleck“ in den bilateralen Beziehungen. „Wir werden nie wieder Sklaven sein“, sagte sie und bezeichnete den Angriff einen Verstoß gegen die UN-Charta.
US-Präsident Trump hatte zuvor behauptet, Rodríguez wolle mit den USA zusammenarbeiten.
Rodríguez machte keine Angaben zu einem Gespräch mit der US-Seite. „Wir sind zu respektvollen Beziehungen bereit, wir sind zu Beziehungen im Rahmen der internationalen Legalität und der Gesetze Venezuelas bereit“, sagte sie und fügte hinzu: „Das ist das Einzige, was wir akzeptieren werden“. Maduro habe sich dialogbereit gezeigt. Die Antwort sei jedoch eine Aggression gewesen, die gegen die UN-Charta verstoße.
Die Vizepräsidentin kündigte an, ein von Maduro zuvor unterzeichnetes Dekret zur Erklärung des Ausnahmezustands aufgrund einer Aggression aus dem Ausland zu aktivieren. Dieses ermöglicht es der Regierung, Sondermaßnahmen zu ergreifen, um die Interessen des Landes zu schützen.
Julia Daniel
UN-Sicherheitsrat befasst sich mit US-Angriff auf Venezuela
Der UN-Sicherheitsrat wird sich am Montag mit dem US-Angriff auf Venezuela befassen. Dessen Nachbarland Kolumbien habe mit Unterstützung von Russland und China das Treffen beantragt, sagten Diplomaten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht in dem Vorgehen der USA einen "gefährlichen Präzedenzfall". Guterres sei zutiefst besorgt, dass die Regeln des Völkerrechts nicht beachtet worden seien, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric. Der venezolanische UN-Botschafter Samuel Moncada schreibt an den UN-Sicherheitsrat, die USA führten einen "kolonialen Krieg", der darauf abziele, "eine Marionettenregierung" zu installieren, die die "Plünderung" von Venezuelas Ölreserven und anderer Ressourcen ermögliche.
Julia Daniel
Macron fordert Übergangsregierung unter González
Nach der Entmachtung des Staatspräsidenten Nicolás Maduro in Venezuela sollte nach Worten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Oppositionspolitiker Edmundo González Urrutia die Verantwortung in dem Land übernehmen. „Der bevorstehende Übergang muss friedlich, demokratisch und unter Achtung des Willens des venezolanischen Volkes erfolgen“, teilte Macron mit. „Wir wünschen uns, dass der 2024 gewählte Präsident Edmundo González Urrutia diesen Übergang rasch sicherstellen kann.“
Emmanuel Macron on Twitter / X
The Venezuelan people are today rid of Nicolás Maduro’s dictatorship and can only rejoice. By seizing power and trampling on fundamental freedoms, Nicolás Maduro gravely undermined the dignity of his own people. The upcoming transition…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026
x.com
Macron hob hervor, das venezolanische Volk können sich freuen, von der Diktatur Maduros befreit worden zu sein. Dieser habe die Würde seines eigenen Volkes schwer verletzt, schrieb Macron auf der Plattform X. US-Präsident Donald Trump verbreitete Macrons Stellungnahme auf seiner eigenen Plattform Truth Social weiter.
Julia Daniel
US-Demokraten: Trumps Regierung hat Abgeordnete belogen
Führende US-Demokraten werfen der Regierung von Präsident Donald Trump vor, sie über die Pläne für den Militäreinsatz in Venezuela belogen zu haben. In Gesprächen mit Kongressabgeordneten habe Trumps Regierung wiederholt bestritten, einen Regimewechsel in Venezuela anzustreben, erklärt die Senatorin Jeanne Shaheen, die führende Demokratin im Auswärtigen Ausschuss des Senats. Die Regierung habe das Volk und seine gewählten Vertreter in die Irre geführt. "Die Regierung hat den Kongress belogen und einen illegalen Krieg für einen Regimewechsel und Öl vom Zaun gebrochen", erklärt der demokratische Abgeordnete Don Beyer aus Virginia auf X. Der demokratische Abgeordnete Seth Moulton aus Massachusetts sagt dem Sender CNN: "Als wir über Venezuela unterrichtet wurden, fragten wir: 'Werden Sie in das Land einmarschieren?' Uns wurde Nein gesagt. 'Planen Sie, Bodentruppen zu entsenden?' Uns wurde Nein gesagt. 'Beabsichtigen Sie einen Regimewechsel in Venezuela?' Uns wurde Nein gesagt. In gewisser Weise wurden wir also unterrichtet, wir wurden nur einfach komplett belogen."
Trump erklärt auf einer Pressekonferenz, der Kongress sei nicht vollständig informiert worden, um die Pläne nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. "Der Kongress neigt dazu, Informationen durchsickern zu lassen."
Der republikanische Senator Tom Cotton hingegen behauptet in einem Gespräch mit dem Sender Fox News, es sei nicht nötig gewesen, den US-Kongress über die Pläne von US-Präsident Donald Trump zu informieren, da es sich um die Festnahme eines Drogenhändlers handele. An der Festnahme war nach seinen Angaben die US-Bundespolizei FBI durch US-Spezialkräfte beteiligt. „Der Kongress muss nicht jedes Mal benachrichtigt werden, wenn die Exekutive eine Festnahme vollzieht“, rechtfertigte er den US-Angriff. Es sei zudem gut gewesen, dass das US-Parlament nicht im Vorfeld involviert worden sei - sonst hätte der Angriff womöglich öffentlich gemacht werden können, spekulierte Cotton.
Trump erklärt auf einer Pressekonferenz, der Kongress sei nicht vollständig informiert worden, um die Pläne nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. "Der Kongress neigt dazu, Informationen durchsickern zu lassen."
Der republikanische Senator Tom Cotton hingegen behauptet in einem Gespräch mit dem Sender Fox News, es sei nicht nötig gewesen, den US-Kongress über die Pläne von US-Präsident Donald Trump zu informieren, da es sich um die Festnahme eines Drogenhändlers handele. An der Festnahme war nach seinen Angaben die US-Bundespolizei FBI durch US-Spezialkräfte beteiligt. „Der Kongress muss nicht jedes Mal benachrichtigt werden, wenn die Exekutive eine Festnahme vollzieht“, rechtfertigte er den US-Angriff. Es sei zudem gut gewesen, dass das US-Parlament nicht im Vorfeld involviert worden sei - sonst hätte der Angriff womöglich öffentlich gemacht werden können, spekulierte Cotton.
Julia Daniel
Merz: Rechtliche Einordnung des US-Angriffs auf Venezuela ist komplex
Aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sollte dem Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA ein geordneter Übergang hin zu einer durch Wahlen legitimierten Regierung folgen. „Jetzt darf in Venezuela keine politische Instabilität entstehen“, schrieb Merz am Samstagabend im Netzwerk X. Eine Bewertung des völkerrechtlich umstrittenen US-Militärschlags vermied er. „Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Dazu nehmen wir uns Zeit. Maßstab bleibt das Völkerrecht“, heißt es dem X-Post des Kanzlers. Merz schrieb, Maduro habe sein Land ins Verderben geführt. „Die letzte Wahl wurde gefälscht. Die Präsidentschaft haben wir - wie viele andere Staaten auf der Welt - daher nicht anerkannt“, lautet es in dem X-Beitrag und weiter: „Maduro spielte in der Region eine problematische Rolle.“
Julia Daniel
Protest in Berlin gegen US-Aktion: Hände weg von Venezuela
Mehrere Hundert Menschen haben in Berlin gegen den US-Angriff auf Venezuela protestiert. Die Demonstrantinnen und Demonstranten am Brandenburger Tor forderten, die Bundesregierung und die Vereinten Nationen sollten die Militäraktion offiziell verurteilen und sich für die Freilassung des von US-Kräften festgenommenen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro einsetzen. Zu sehen waren vor allem Plakate linker Gruppen.
"Hände weg von Venezuela" ist auf Schildern bei einer Demonstration in Berlin zu lesen. Sven Kaeuler/dpa
Newsdesk
Patrick Illinger
Venezolaner feiern in Madrid Gefangennahme Maduros
Mehrere Tausend Exil-Venezolaner haben am Samstagabend in Madrids Innenstadt die Verhaftung von Nicolás Maduro und das Ende seines Regimes mit Sprechchören und Musikbeschallung gefeiert. „Er ist gestürzt“ lautete einer der Rufe, die unter den Demonstranten Widerhall fanden. „Freiheit, Freiheit, Freiheit“, stand auf einem Plakat.
Zu hören waren auch Pro-Trump-Rufe und zu sehen waren vereinzelte Maga-Mützen. Der US-Präsident kann sich der Unterstützung eines großen Teils der Exil-Venezolaner sicher sein, von denen mehrere Hunderttausend in Spanien leben, zweihunderttausend sollen es allein im Großraum Madrid sein. Es ist die größte venezolanische Gemeinde Europas. Auch haben sich viele wohlhabende Bürger des südamerikanischen Ölstaats in den vergangenen Jahren in den edleren Vierteln Madrids niedergelassen.
Zu hören waren auch Pro-Trump-Rufe und zu sehen waren vereinzelte Maga-Mützen. Der US-Präsident kann sich der Unterstützung eines großen Teils der Exil-Venezolaner sicher sein, von denen mehrere Hunderttausend in Spanien leben, zweihunderttausend sollen es allein im Großraum Madrid sein. Es ist die größte venezolanische Gemeinde Europas. Auch haben sich viele wohlhabende Bürger des südamerikanischen Ölstaats in den vergangenen Jahren in den edleren Vierteln Madrids niedergelassen.
Auf sozialen Medien hatte sich tagsüber das Gerücht verbreitet, wonach Edmundo González, der nach Ansicht vieler eigentliche Gewinner der Präsidentenwahl von 2024 in Venezuela, am Abend auf Madrids zentralem Platz Puerta del Sol auftreten werde. Doch er kam nicht. Tatsächlich waren auch die Megafone der Organisatoren der Spontandemo so schwach, dass sie den Jubel der Feiernden ebenso wenig übertönten wie die Weihnachtsmusik, mit der die Stadtverwaltung Madrids die Puerta del Sol traditionell bis nach Heiligdreikönig beschallt.
Einige der feiernden Exil-Venezolaner übertrugen die Feier in Madrid per Videocall an Verwandte und Freunde in ihrem Heimatland. An diesem Abend überwog die Freude über das Ende des Chavismo, des von Maduros Vorgänger begründeten autoritären Regimes, der Besorgnis, welche Interessen US-Präsident Trump im Sinn hat. Das müsse man in der Zukunft beurteilen, sagten manche. Nur ein Teilnehmer der Kundgebung hielt ein Plakat hoch, auf dem stand: „Weder Maduro, noch Trump“.
Der Sturz Maduros löst in Spanien auch innenpolitisch Erschütterungen aus. Während konservative und rechte Parteien den Regimewechsel (und auch die Demo am Abend) befürworten, unterhielt Spaniens links-sozialistischer Regierung in den vergangenen Jahren gute Beziehungen zu Venezuela unter dem Regime von Maduro. Beide Länder sind wirtschaftlich eng verflochten. Als ein Polizeihubschrauber über die Demonstration an der Puerta del Sol flog, begrüßte jemand scherzhaft Spaniens Premier Pedro Sánchez. Hämischer Jubel ging durch die Menge.
Sánchez ließ über Twitter wissen, dass man weder das Regime Maduros anerkenne noch die Intervention Trumps, die er als Verletzung des Völkerrechts bezeichnete.
Sánchez ließ über Twitter wissen, dass man weder das Regime Maduros anerkenne noch die Intervention Trumps, die er als Verletzung des Völkerrechts bezeichnete.
Mehrere Tausend Exil-Venezolaner haben am Samstagabend in Madrids Innenstadt die Verhaftung von Nicolás Maduro und das Ende seines Regimes gefeiert. AP
"Freiheit" stand auf vielen Plakaten, das ist die Hoffnung, die viele nun bewegt. REUTERS
Zweihunderttausend Exil-Venezolaner sollen allein im Großraum Madrid leben. Es ist die größte venezolanische Gemeinde Europas. . AFP
Auch an der Puerta del Sol lauschen viele Menschen der Pressekonferenz von US-Präsident Trump. AFP
Julia Daniel
Trump: Maduros Vizepräsidentin will mit USA zusammenarbeiten
Die US-Regierung will nach der Entmachtung von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro mit dessen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez zusammenarbeiten. „Wir haben gerade ein Gespräch mit ihr geführt, und sie ist im Grunde bereit, das zu tun, was wir für notwendig halten, um Venezuela wieder großzumachen, ganz einfach“, sagte US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida.
Nach der venezolanischen Verfassung würde Vizepräsidentin Delcy Rodríguez bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernehmen. Als Außenministerin (2014–2017) prägte Rodríguez den konfrontativen Kurs gegen die USA, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. „Ich meine, es gibt niemanden, der das Amt übernehmen könnte“, sagte Trump. „Sie hatte ein langes Gespräch mit Marco und sagte: „Wir werden alles tun, was Sie brauchen.“ Ich finde, sie war sehr zuvorkommend, aber sie hat wirklich keine andere Wahl.“
Nach der venezolanischen Verfassung würde Vizepräsidentin Delcy Rodríguez bei einem Ausfall des Staatschefs bis zu Neuwahlen die Regierungsgeschäfte übernehmen. Als Außenministerin (2014–2017) prägte Rodríguez den konfrontativen Kurs gegen die USA, den sie als Vizepräsidentin fortsetzte. „Ich meine, es gibt niemanden, der das Amt übernehmen könnte“, sagte Trump. „Sie hatte ein langes Gespräch mit Marco und sagte: „Wir werden alles tun, was Sie brauchen.“ Ich finde, sie war sehr zuvorkommend, aber sie hat wirklich keine andere Wahl.“