Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
EU-Außenbeauftragte Kallas: „Wir rufen zur Zurückhaltung auf“
USA greifen Venezuela an – Präsident Maduro gefangen genommen
Fünf Tote bei neuen US-Angriffen auf mutmaßliche Drogenboote
Trump zieht Nationalgardisten aus Chicago, Los Angeles und Portland ab – vorerst keine weiteren Einsätze
USA sagen Vereinten Nationen nur zwei Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe zu
Nadja Lissok
Venezuelas Regierung fordert Beweis für Maduros Wohlbefinden
Vonseiten der venezolanischen Regierung scheint sich zu bestätigen, dass der Präsident Nicolás Maduro und seine Frau gefangen genommen wurden. Die Vizepräsidentin Delcy Rodríguez teilte mit, dass sie nicht wisse, wo sich das Ehepaar aufhält. Sie fordert in einer im Staatsfernsehen ausgestrahlten Audiobotschaft „einen sofortigen Beweis“, dass die beiden noch am Leben seien. Sie gibt außerdem an, dass Soldaten und Zivilisten beim Angriff der USA getötet wurden. „Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamte, Soldaten, Unschuldige und Zivilisten das Leben gekostet hat“, sagt Rodríguez im Staatsfernsehen.
Der Verteidigungsminister des südamerikanischen Landes ruft indes zum Widerstand auf. „Sie haben uns angegriffen, aber sie werden uns nicht brechen“, sagt Vladimir Padrino in einer Videobotschaft. „Vereint bilden Soldaten und das Volk eine unzerstörbare Mauer des Widerstands.“ Alle Truppen würden zur Landesverteidigung eingesetzt. Innenminister Diosdado Cabello sagt, ebenfalls im Staatsfernsehen, in Richtung USA: „Das Land ist ganz ruhig. Was sie mit ihren Bomben und Raketen erreichen wollten, ist ihnen nur teilweise gelungen.“ Das Volk würde nicht „feige die Flucht ergreifen“.
Christoph von Eichhorn
EU-Außenbeauftragte Kallas: „Wir rufen zur Zurückhaltung auf“
Zu den US-geführten Angriffen auf Venezuela sowie der angeblichen Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro gibt es erste internationale Reaktionen:
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat nach einem Telefonat mit US-Außenminister Marco Rubio zur Zurückhaltung aufgerufen. „Die EU hat wiederholt erklärt, dass Herrn Maduro die Legitimität fehlt und sich für einen friedlichen Übergang ausgesprochen“, schreibt sie auf der Plattform X. „Unter allen Umständen müssen die Grundsätze des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen eingehalten werden. Wir rufen zur Zurückhaltung auf“, fügt sie hinzu, ohne die USA direkt zu kritisieren. Die Sicherheit der EU-Bürger in Venezuela habe für die EU oberste Priorität.
Die ehemalige Kolonialmacht Spanien rief zur Mäßigung in dem Konflikt auf. Das Völkerrecht und die UN-Charta müssten beachtet werden, hieß es in einer ersten Erklärung des spanischen Außenministeriums. Zugleich bot die linke Regierung in Madrid ihre Hilfe an, um „eine friedliche und durch Verhandlungen erzielte Lösung der gegenwärtigen Krise zu erreichen“.
Der Präsident von Venezuelas Nachbarland Kolumbien, Gustavo Petro, forderte die Einberufung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, dem Kolumbien als nichtständiges Mitglied seit Anfang des Jahres angehört. Auf der Plattform X erklärte Petro, seine Regierung lehne jede einseitige militärische Aktion ab, die die Lage verschärfen oder die Zivilbevölkerung gefährden könne. „Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten“, forderte er.
Russland bezeichnete den Militäreinsatz der USA in Venezuela und die Gefangennahme von Maduro als „Akt bewaffneter Aggression“. In der jetzigen Lage sei es wichtig, eine weitere Eskalation zu verhindern und sich auf eine Lösung durch Dialog zu konzentrieren, teilt das Außenministerium in Moskau in einer Erklärung mit.
Die iranische Regierung verurteilte die Angriffe scharf. „Die militärische Intervention der USA gegen einen unabhängigen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen stellt einen klaren Verstoß gegen die Prinzipien der UN‑Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar“, erklärte das Außenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Dieser „aggressive Akt“ müsse umgehend und eindeutig verurteilt werden, so das Ministerium weiter. Venezuela gilt als einer der engsten Verbündeten Irans. In Teheran wächst laut Beobachtern daher die Sorge, Iran könne das nächste Ziel der US‑Angriffe werden.
Argentiniens Präsident Javier Milei hingegen feiert die Festsetzung Maduros. „DIE FREIHEIT SCHREITET VORAN, ES LEBE DIE FREIHEIT VERDAMMT NOCHMAL“, schrieb der ultraliberale Politiker auf X in Versalien zu einem Nachrichtenbericht, den er auf der Plattform teilte.
Nadja Lissok
Bilder aus Caracas
In der venezolanischen Hauptstadt bricht ein neuer Tag an. In der Nacht hat das US-Militär um etwa 2 Uhr morgens angegriffen.
Venezuelas größter Militärkomplex, Fuerte Tiuna, hat gebrannt. Luis Jaimes/afp
Menschen gehen in der Nacht am Präsidentenpalast Miraflores vorbei. Cristian Hernandez/AP/dpa
Im Distrikt Gramoven haben sich die Bewohner vor ihren Häusern versammelt. Maxwell Briceno/Reuters
Soldaten bewachen die Gegend um den Präsidentenpalast Miraflores. Cristian Hernandez/AP/dpa
Während es langsam hell wird, brennt Fuerte Tiuana weiterhin. afp
Nadja Lissok
US-Parlamentarier äußert Kritik an Vorgehen in Venezuela
Nach dem Angriff der USA auf Venezuela haben US-Parlamentarier Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens geäußert. Der demokratische Senator von Arizona, Ruben Gallego, schrieb im Kurznachrichtendienst X: „Dieser Krieg ist illegal. Es ist beschämend, dass wir uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt haben. Es gibt keinen Grund, warum wir mit Venezuela im Krieg sein sollten“.
Neben Zweifeln an der Vereinbarkeit des Vorgehens mit der US-Verfassung dürfte auch das Fehlen einer völkerrechtlichen Grundlage Anlass zur Sorge geben. Schon die US-Angriffe auf angebliche Boote von Drogenschmugglern in der Karibik in den vergangenen Monaten wurden von Rechtsexperten als Verstoß gegen internationales Recht bezeichnet.
Nadja Lissok
USA greifen Venezuela an – Präsident Maduro gefangen genommen
US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Es habe sich um einen groß angelegten Angriff gegen das Land und seinen Anführer gehandelt, teilt Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sei gefangen genommen und außer Landes gebracht worden. Trump kündigte für 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr in Deutschland) eine Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida an. Dann sollen Details bekanntgegeben werden. Nach Angaben von US-Vize-Außenminister Christopher Landau wird Maduro für seine „Verbrechen“ zur Rechenschaft gezogen. „Der Tyrann ist gestürzt“, schrieb Landau auf X.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement. Details to follow. There will be a News Conference today at 11 A.M., at Mar-a-Lago. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Zuvor zeigten Aufnahmen Explosionen und Rauchsäulen in der Hauptstadt Caracas. Mehrere Explosionen sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo sich ein Stützpunkt der Luftwaffe befindet. Venezolanische Medien zeigten Videos mit Hubschraubern über der nächtlichen Stadt. In der Nähe des Präsidentenpalasts Miraflores waren gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheitskräfte zu sehen.
Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela hatte sich schon in den vergangenen Monaten zugespitzt. US-Präsident Trump drohte dem Regime wiederholt mit Angriffen. US-Streitkräfte attackierten in den vergangenen Wochen mehrfach mutmaßliche Drogenboote an. Laut US-Regierung kamen dabei mehr als 100 Menschen ums Leben.
Weitere Details finden Sie in diesem Text:
Michelle Ostwald
US-Gericht: Verbot für offenes Waffentragen in Kalifornien verfassungswidrig
Ein US-Berufungsgericht hat das in weiten Teilen Kaliforniens geltende Verbot, Schusswaffen offen zu tragen, für verfassungswidrig erklärt. "Die historischen Quellen belegen unmissverständlich, dass das offene Tragen Teil der Geschichte und Tradition dieser Nation ist", hieß es in der Urteilsbegründung vom Freitag (Ortszeit). Die Richter bezogen sich dabei auf eine Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2022. Diese hatte als neuen Maßstab festgelegt, dass Waffengesetze mit der historischen Tradition der Regulierung im Land übereinstimmen müssen. Das Verbot betrifft Bezirke mit mehr als 200.000 Einwohnern und damit etwa 95 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates.
Julia Bergmann
Trump-Widersacher Mamdani als Bürgermeister von New York vereidigt
Der Trump-Gegner Zohran Mamdani ist in den ersten Minuten des neuen Jahres als neuer Bürgermeister von New York vereidigt worden. Generalstaatsanwältin Letitia James nahm ihm am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der stillgelegten U-Bahn-Station City Hall den Amtseid ab.
Der 34-jährige Demokrat und bekennende Sozialist ist ein scharfer Kritiker des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump. Er hatte die Wahl im November klar gewonnen mit dem Versprechen, das Leben in der bevölkerungsreichsten US-Metropole wieder erschwinglicher zu machen. Erreichen will er das unter anderem mit einem Mietenstopp und kostenlosen Busfahrten. Der in Uganda geborene Mamdani ist der erste muslimische Bürgermeister der Acht-Millionen-Einwohner-Stadt.
Das New Yorker Gesetz schreibt vor, dass die vierjährige Amtszeit eines Bürgermeisters nach dessen Wahl am 1. Januar beginnt. Um jede Unklarheit zu vermeiden, wer die Stadt leitet, ist es zur Tradition geworden, eine Vereidigung im kleinen Rahmen kurz nach Mitternacht abzuhalten. Am Nachmittag soll dann eine feierliche Zeremonie folgen.
Generalstaatsanwältin Letitia James nimmt Zohran Mamdani kurz nach Mitternacht in der stillgelegten U-Bahn-Station City Hall den Amtseid ab. . Getty Images via AFP
Michelle Ostwald
Fünf Tote bei neuen US-Angriffen auf mutmaßliche Drogenboote
Das US-Militär hat erneut mutmaßlich mit Drogen beladene Boote vor der Küste von Südamerika angegriffen. Dabei wurden fünf Menschen getötet. Die beiden Boote seien auf einer bekannten Route von Drogenschmugglern unterwegs gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit. Ob die Angriffe in der Karibik oder im östlichen Pazifik erfolgten, wurde nicht mitgeteilt.
Beim ersten Angriff am Mittwoch (Ortszeit) seien drei "Drogenterroristen" getötet worden, beim zweiten Schlag zwei weitere, erklärte das Militär. Ihre Boote hätten zu einer von den USA als Terrororganisation eingestuften Gruppe gehört, hieß es weiter.
Nur wenige Stunden zuvor hatte das Militär einen weiteren Angriff auf drei angebliche Drogenboote am Dienstag (Ortszeit) bekanntgegeben. Auf dem ersten Boot seien drei Personen getötet worden. Die Menschen an Bord der anderen beiden Boote sprangen demnach ins Wasser, bevor die US-Streitkräfte die beiden verbliebenen Schiffe versenkten. Die US-Küstenwache sei verständigt worden, um nach möglichen Überlebenden zu suchen.
Michelle Ostwald
Trump zieht Nationalgardisten aus Chicago, Los Angeles und Portland ab – vorerst keine weiteren Einsätze
Nach mehreren gerichtlichen Entscheidungen gegen den Einsatz von Nationalgardisten will US-Präsident Donald Trump vorerst auf die Entsendungen weiterer Kräfte verzichten. Die Nationalgardisten sollten aus Chicago, Los Angeles und Portland abgezogen werden, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Zugleich stellte er trotz richterlicher Anordnungen künftige Einsätze in Aussicht – "vielleicht in einer ganz anderen und stärkeren Form, wenn die Kriminalität wieder zunimmt".
Seit Sommer hatte Trump in mehreren Städten den Einsatz angeordnet – in den meisten Fällen gegen den Willen der Städte und Bundesstaaten und unter dem Vorwand vermeintlich ausufernder Kriminalität. Im Normalfall haben die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde, die eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte ist. Für die Hauptstadt Washington, die rechtlich kein eigener Bundesstaat ist, gelten Sonderregeln.
Mitte Dezember hatte ein Bundesrichter die Regierung angewiesen, ihren Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles zu beenden. Zu dem Zeitpunkt waren nur noch rund 100 Nationalgardisten in L.A. im Einsatz – von ehemals etwa 4000, die noch im Sommer mobilisiert worden waren, als dort gegen die Migrationspolitik der US-Regierung protestiert wurde. Die Westküstenmetropole war die erste von mehreren demokratisch regierten Städten, in die Washington Nationalgardisten schickte.
Kurz vor Weihnachten hatte Trump vor dem Obersten Gerichtshof der USA bei seinen Plänen eines Nationalgarde-Einsatzes in Chicago eine Niederlage kassiert. Der Oberste Gerichtshof der USA wies einen entsprechenden Eil-Antrag ab. Auch beim Einsatz in Portland im US-Bundesstaat Oregon untersagte eine Bundesrichterin ebenfalls die Entsendung.
Die Nationalgarde kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder Notfällen im Inneren eingesetzt werden. In bestimmten Situationen kann der US-Präsident das Kommando übernehmen - etwa, wenn eine Rebellion gegen die Autorität der Regierung droht oder im Gange ist.
Juri Auel
Trump blockiert republikanische Gesetzesvorhaben – aus Vergeltungsgründen?
Präsident Donald Trump hat zum ersten Mal in seiner zweiten Amtszeit sein Veto eingelegt und damit zwei Gesetzesvorlagen der Republikaner im Kongress gestoppt. Darunter ist eine Vorlage einer prominenten Abgeordneten, die sich wegen der Freigabe von Akten zu Jeffrey Epstein gegen die Regierung gestellt hatte.
Trump legte sein Veto gegen ein Gesetz ein, das den Bau einer Wasserleitung unterstützen sollte – eine Maßnahme, die von der Abgeordneten Lauren Boebert, einer Republikanerin aus Colorado, die dem Weißen Haus nahesteht, unterstützt wurde. In seiner Veto-Erklärung sagte Trump, er lehne den Gesetzentwurf ab, um die amerikanischen Steuerzahler „vor der Finanzierung teurer und unzuverlässiger Maßnahmen“ zu schützen. Dieser Schritt stieß auf scharfe Kritik von Boebert, einer loyalen Anhängerin von von Trumps Maga-Bewegung, die daraufhin sagte, sie hoffe, dass das „Veto nichts mit politischen Vergeltungsmaßnahmen zu tun habe“.
Boebert gehörte zu den Abgeordneten, die sich trotz des Drucks der Regierung vom Präsidenten abwandten, um die Freigabe von Dokumenten im Zusammenhang mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Epstein zu fordern. Trump legte auch sein Veto gegen einen Gesetzentwurf ein, der dem Miccosukee-Stamm mehr Land in den Florida Everglades zur Verfügung stellen sollte, und begründete dies mit dessen Ablehnung seiner Einwanderungspolitik. Der Stamm hatte sich gegen die Einrichtung einer Einwanderungshaftanstalt in Südflorida gewehrt, die den Spitznamen „Alligator Alcatraz“ trug.
Nadja Lissok
Im Epstein-Fall müssen noch 5,2 Millionen Aktenseiten geprüft werden
Das US-Justizministerium muss im sogenannten Epstein-Fall noch 5,2 Millionen Aktenseiten durchsehen. Das berichten die Nachrichtenagentur Reuters und die New York Times. Für die Prüfung der Unterlagen werden demnach 400 Anwälte benötigt. Sie sollen sich vom 5. Januar an an die Arbeit machen. Die endgültige Freigabe aller Dokumente dürfte sich damit deutlich verzögern. Eigentlich hatte der Kongress dafür den 19. Dezember als Frist gesetzt. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses und des Justizministeriums lag am Mittwoch nicht vor. Vergangene Woche hatte das Justizministerium mitgeteilt, dass mehr als eine Million zusätzliche Dokumente aufgetaucht seien, die möglicherweise mit dem Fall zusammenhängen.
Nadja Lissok
CNN: CIA führte Drohnenangriff auf Hafenanlage in Venezuela aus
US-Präsident Donald Trump hat den Drohnenangriff seines Landes zwar am Montag bestätigt, war mit Details aber sehr sparsam. Welche US-Behörde die erste offiziell bekannte Attacke auf venezolanisches Festland ausgeführt hat, wollte er nicht sagen. Der US-Sender CNN berichtet nun, dass der Auslandsgeheimdienst CIA dahintersteckt. Ziel des Drohnenangriffs sei ein abgelegenes Verladedock gewesen, wo Drogen gelagert und von dort aus auf Schiffe transportiert würden, berichtet der Sender. Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich laut CNN-Informationen keine Menschen dort befunden. Ob auch das Militär beteiligt war, ist nach wie vor unklar. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste des südamerikanischen Landes zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.
Katja Guttmann
USA sagen Vereinten Nationen nur zwei Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe zu
Die USA haben der UN-Nothilfeorganisation OCHA im kommenden Jahr nur noch zwei Milliarden Dollar verbindlich zugesagt, also etwa 1,7 Milliarden Euro. Das teilte die Organisation am Montag in Genf mit. Bisher hatten die USA bis zu 17 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die UN-Nothilfe ausgegeben.
Zudem will die Trump-Regierung ihre Nothilfe auf bestimmte Länder begrenzen. Zunächst sind 17 Staaten vorgesehen, darunter Guatemala, Honduras, El Salvador, Bangladesch, Haiti, Syrien, Kongo und die Ukraine. Afghanistan und der Gazastreifen stehen nicht auf der Liste. Der Zentrale Nothilfefonds der UN, der bei neuen Notlagen oder einer raschen Verschärfung bestehender Krisen schnelle Hilfe leistet, wird ebenfalls mit den US-Geldern unterstützt.
Der US-Gesandte Jeremy Lewin betonte in Genf, dass es bei den zwei Milliarden US-Dollar pro Jahr nicht bleiben müsse. US-Präsident Donald Trump halte die UN-Nothilfeorganisation OCHA aber für dringend reformbedürftig. Der bei den UN für humanitäre Hilfe zuständige Untergeneralsekretär Tom Fletcher lobte trotz der drastischen Kürzungen die US-Hilfe. Er sprach von einer mutigen und ehrgeizigen Führungsleistung von Präsident Trump.
Annette Reuther
Trump spricht von US-Angriff in Venezuela
Die USA haben nach den Worten von Präsident Donald Trump ein Ziel auf dem Festland Venezuelas angegriffen. Es habe eine große Explosion in einem Hafengebiet gegeben, in dem Drogen auf Boote verladen würden, sagte Trump. "Wir haben alle Boote getroffen, und jetzt haben wir das Gebiet getroffen." Es wäre der erste offiziell bekannte Fall, bei dem die USA seit Beginn ihres Vorgehens gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro ein Ziel an Land beschossen hätten.
Es war zunächst unklar, welches Ziel getroffen worden sein soll und welcher Teil der US-Regierung den Angriff ausgeführt hat. Auf die Frage, ob der Geheimdienst CIA dafür verantwortlich sei, sagte Trump: "Ich weiß genau, wer es war, aber ich will nicht sagen, wer es war." Eine Stellungnahme aus Venezuela lag bisher nicht vor. Auch unabhängige Berichte aus Venezuela über einen solchen Vorfall gab es nicht. Die CIA, das Weiße Haus und das Pentagon lehnten eine Stellungnahme ab.
Am Freitag hatte Trump in einem Interview des Radiosenders 77 WABC einen solchen Schlag angedeutet. „Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen oder gesehen haben, sie haben eine große Anlage oder eine große Einrichtung, von der aus die Schiffe kommen“, sagte Trump. Er ergänzte: „Vor zwei Nächten haben wir die ausgeschaltet. Wir haben sie also sehr hart getroffen.“ Weitere Details nannte Trump nicht.
Die USA haben in den vergangenen Monaten mehrere Boote in der Karibik angegriffen, die angeblich Drogen schmuggelten. Außerdem wurden Soldaten, Kriegsschiffe, ein Flugzeugträger und ein Langstreckenbomber in die Region nahe Venezuela verlegt. Das Vorgehen begründet die US-Regierung mit dem Kampf gegen Drogenkartelle. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sieht dahinter aber den Versuch, einen Machtwechsel im Land zu erzwingen.
Christoph von Eichhorn
Internetnutzer machen Schwärzungen in Epstein-Akten rückgängig
Einige Passagen in den veröffentlichten Dokumenten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden vom US-Justizministerium offenbar technisch unzureichend geschwärzt. In den vergangenen Tagen berichteten Nutzer auf sozialen Medien, dass sie zensierte Stellen mit einfachen Mitteln wiederherstellen konnten. Zuerst hatte der Guardian darüber berichtet. Demnach ließen sich Schwärzungen umgehen, indem die Texte kopiert und in einem anderen Programm wieder eingefügt wurden. In anderen Fällen konnten die Schwärzungen mit einem Bildbearbeitungsprogramm entfernt werden.
Laut einem Bericht der New York Times enthalten die so aufgedeckten Stellen keine neuen Informationen über die Verbindungen zwischen Epstein und US-Präsident Donald Trump. Sie würden aber zum Verständnis dazu beitragen, wie der Multimillionär seine Missbrauchstaten beging und Geldflüsse durch Finanz- und Unternehmensstrukturen verschleierte. So lässt sich aus einer rückgängig gemachten Schwärzung ablesen, dass ein Anwalt Epsteins Zahlungen über mehr als 400 000 US-Dollar abzeichnete, darunter für eine junge Frau aus Russland. Sie erhielt demnach rund dreieinhalb Jahre lang monatlich mehr als 8000 US-Dollar. Laut bisherigen Erkenntnissen dienten solche hohen Geldzahlungen häufig dazu, sich das Schweigen von mutmaßlichen Opfern von Missbrauch und Menschenhandel zu erkaufen.
Der US-Kongress hatte vor einem Monat die Veröffentlichung der Akten zu Jeffrey Epstein verfügt, der jahrelang einen Missbrauchsring betrieben hatte, dem etliche Minderjährige zum Opfer fielen. Das US-Justizministerium veröffentlichte daraufhin hunderttausende Dokumente, allerdings teils stark geschwärzt. Am Mittwoch erklärte das Ministerium überraschend, dass Ermittler in New York „eine Million weitere Dokumente“ identifiziert hätten, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten. Diese würden nun geprüft und zur Veröffentlichung vorbereitet.
