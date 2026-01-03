Donald Trump bemühte mal wieder einen Superlativ: Der Einsatz der Amerikaner in Venezuela sei „eine Operation, wie man sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat“, sagte er am Samstag gleich zu Beginn seiner Pressekonferenz. Keine andere Nation hätte tun können, was die USA getan hätten. Die USA seien, wenn nötig, bereit für eine zweite Angriffswelle, „eine viel größere“, sagte der amerikanische Präsident vor Journalisten in seiner privaten Residenz Mar-a-Lago in Florida.