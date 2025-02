Von Fabian Fellmann, Washington

Ein ganz normaler Tag unter dem neuen US-Präsidenten läuft so ab: Donald Trump kündigt an, Sozialhilfeempfängern die Gesundheitsversorgung zu kürzen, nachdem er am Vorabend exakt solche Pläne weit von sich gewiesen hat. Er ordnet an, künstliche Befruchtung zu fördern. Er bezeichnet mehrere Drogenkartelle formell als Terrororganisationen. Er verfügt eine Sparkur für die Streitkräfte. Er zwingt den Staat New York, Straßengebühren in Manhattan abzuschaffen. Und lässt dazu ein Bild veröffentlichen, das ihn als König zeigt, Unterschrift „Lang lebe der König“.