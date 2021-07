Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmen von Ex-Präsident Donald Trump unter anderem Betrug, Steuerhinterziehung und Dokumentenfälschung vor.

Von Christian Zaschke, New York

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag Anklage gegen die Trump Organization erhoben, die Immobiliengesellschaft des vormaligen US-Präsidenten Donald Trump. In 15 Anklagepunkten wird der Firma unter anderem Betrug, Steuerhinterziehung und Dokumentenfälschung vorgeworfen. Trump wurde nicht persönlich belangt. Die Ermittler konzentrieren sich einstweilen vor allem auf den Finanzchef des Konzerns, Alan Weisselberg, der seit Jahrzehnten für die Trumps arbeitet.