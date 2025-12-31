Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
USA sagen Vereinten Nationen nur zwei Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe zu
Trump spricht von US-Angriff in Venezuela
Internetnutzer machen Schwärzungen in Epstein-Akten rückgängig
Kimmels Weihnachtsrede: „Tyrannei boomt hier“
Tödliche US-Angriffe auf IS-Terroristen in Nigeria
Michelle Ostwald
Trump zieht Nationalgardisten aus Chicago, Los Angeles und Portland ab – vorerst keine weiteren Einsätze
Nach mehreren gerichtlichen Entscheidungen gegen den Einsatz von Nationalgardisten will US-Präsident Donald Trump vorerst auf Entsendungen weiterer Kräfte verzichten. Die Nationalgardisten sollten aus Chicago, Los Angeles und Portland abgezogen werden, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Zugleich stellte er trotz richterlicher Anordnungen künftige Einsätze in Aussicht – "vielleicht in einer ganz anderen und stärkeren Form, wenn die Kriminalität wieder zunimmt".
Seit Sommer hatte Trump in mehreren Städten den Einsatz angeordnet – in den meisten Fällen gegen den Willen der Städte und Bundesstaaten und unter dem Vorwand vermeintlich ausufernder Kriminalität. Im Normalfall haben die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde, die eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte ist. Für die Hauptstadt Washington, die rechtlich kein eigener Bundesstaat ist, gelten Sonderregeln.
Mitte Dezember hatte ein Bundesrichter die Regierung angewiesen, ihren Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles zu beenden. Zu dem Zeitpunkt waren nur noch rund 100 Nationalgardisten in LA im Einsatz – von ehemals etwa 4000, die noch im Sommer mobilisiert worden waren, als dort gegen die Migrationspolitik der US-Regierung protestiert wurde. Die Westküstenmetropole war die erste von mehreren demokratisch regierten Städten, in die Washington Nationalgardisten schickte.
Kurz vor Weihnachten hatte Trump vor dem Obersten Gerichtshof der USA bei seinen Plänen eines Nationalgarde-Einsatzes in Chicago eine Niederlage kassiert. Der Oberste Gerichtshof der USA wies einen entsprechenden Eil-Antrag ab. Auch beim Einsatz in Portland im US-Bundesstaat Oregon untersagte eine Bundesrichterin ebenfalls die Entsendung.
Die Nationalgarde kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder Notfällen im Inneren eingesetzt werden. In bestimmten Situationen kann der US-Präsident das Kommando übernehmen - etwa, wenn eine Rebellion gegen die Autorität der Regierung droht oder im Gange ist.
Juri Auel
Trump blockiert republikanische Gesetzesvorhaben – aus Vergeltungsgründen?
Präsident Donald Trump hat zum ersten Mal in seiner zweiten Amtszeit sein Veto eingelegt und damit zwei Gesetzesvorlagen der Republikaner im Kongress gestoppt. Darunter ist eine Vorlage einer prominenten Abgeordneten, die sich wegen der Freigabe von Akten zu Jeffrey Epstein gegen die Regierung gestellt hatte.
Trump legte sein Veto gegen ein Gesetz ein, das den Bau einer Wasserleitung unterstützen sollte – eine Maßnahme, die von der Abgeordneten Lauren Boebert, einer Republikanerin aus Colorado, die dem Weißen Haus nahesteht, unterstützt wurde. In seiner Veto-Erklärung sagte Trump, er lehne den Gesetzentwurf ab, um die amerikanischen Steuerzahler „vor der Finanzierung teurer und unzuverlässiger Maßnahmen“ zu schützen. Dieser Schritt stieß auf scharfe Kritik von Boebert, einer loyalen Anhängerin von von Trumps Maga-Bewegung, die daraufhin sagte, sie hoffe, dass das „Veto nichts mit politischen Vergeltungsmaßnahmen zu tun habe“.
Boebert gehörte zu den Abgeordneten, die sich trotz des Drucks der Regierung vom Präsidenten abwandten, um die Freigabe von Dokumenten im Zusammenhang mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Epstein zu fordern. Trump legte auch sein Veto gegen einen Gesetzentwurf ein, der dem Miccosukee-Stamm mehr Land in den Florida Everglades zur Verfügung stellen sollte, und begründete dies mit dessen Ablehnung seiner Einwanderungspolitik. Der Stamm hatte sich gegen die Einrichtung einer Einwanderungshaftanstalt in Südflorida gewehrt, die den Spitznamen „Alligator Alcatraz“ trug.
Nadja Lissok
Im Epstein-Fall müssen noch 5,2 Millionen Aktenseiten geprüft werden
Das US-Justizministerium muss im sogenannten Epstein-Fall noch 5,2 Millionen Aktenseiten durchsehen. Das berichten die Nachrichtenagentur Reuters und die New York Times. Für die Prüfung der Unterlagen werden demnach 400 Anwälte benötigt. Sie sollen sich vom 5. Januar an an die Arbeit machen. Die endgültige Freigabe aller Dokumente dürfte sich damit deutlich verzögern. Eigentlich hatte der Kongress dafür den 19. Dezember als Frist gesetzt. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses und des Justizministeriums lag am Mittwoch nicht vor. Vergangene Woche hatte das Justizministerium mitgeteilt, dass mehr als eine Million zusätzliche Dokumente aufgetaucht seien, die möglicherweise mit dem Fall zusammenhängen.
Nadja Lissok
CNN: CIA führte Drohnenangriff auf Hafenanlage in Venezuela aus
US-Präsident Donald Trump hat den Drohnenangriff seines Landes zwar am Montag bestätigt, war mit Details aber sehr sparsam. Welche US-Behörde die erste offiziell bekannte Attacke auf venezolanisches Festland ausgeführt hat, wollte er nicht sagen. Der US-Sender CNN berichtet nun, dass der Auslandsgeheimdienst CIA dahintersteckt. Ziel des Drohnenangriffs sei ein abgelegenes Verladedock gewesen, wo Drogen gelagert und von dort aus auf Schiffe transportiert würden, berichtet der Sender. Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich laut CNN-Informationen keine Menschen dort befunden. Ob auch das Militär beteiligt war, ist nach wie vor unklar. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste des südamerikanischen Landes zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.
Katja Guttmann
USA sagen Vereinten Nationen nur zwei Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe zu
Die USA haben der UN-Nothilfeorganisation OCHA im kommenden Jahr nur noch zwei Milliarden Dollar verbindlich zugesagt, also etwa 1,7 Milliarden Euro. Das teilte die Organisation am Montag in Genf mit. Bisher hatten die USA bis zu 17 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die UN-Nothilfe ausgegeben.
Zudem will die Trump-Regierung ihre Nothilfe auf bestimmte Länder begrenzen. Zunächst sind 17 Staaten vorgesehen, darunter Guatemala, Honduras, El Salvador, Bangladesch, Haiti, Syrien, Kongo und die Ukraine. Afghanistan und der Gazastreifen stehen nicht auf der Liste. Der Zentrale Nothilfefonds der UN, der bei neuen Notlagen oder einer raschen Verschärfung bestehender Krisen schnelle Hilfe leistet, wird ebenfalls mit den US-Geldern unterstützt.
Der US-Gesandte Jeremy Lewin betonte in Genf, dass es bei den zwei Milliarden US-Dollar pro Jahr nicht bleiben müsse. US-Präsident Donald Trump halte die UN-Nothilfeorganisation OCHA aber für dringend reformbedürftig. Der bei den UN für humanitäre Hilfe zuständige Untergeneralsekretär Tom Fletcher lobte trotz der drastischen Kürzungen die US-Hilfe. Er sprach von einer mutigen und ehrgeizigen Führungsleistung von Präsident Trump.
Annette Reuther
Trump spricht von US-Angriff in Venezuela
Die USA haben nach den Worten von Präsident Donald Trump ein Ziel auf dem Festland Venezuelas angegriffen. Es habe eine große Explosion in einem Hafengebiet gegeben, in dem Drogen auf Boote verladen würden, sagte Trump. "Wir haben alle Boote getroffen, und jetzt haben wir das Gebiet getroffen." Es wäre der erste offiziell bekannte Fall, bei dem die USA seit Beginn ihres Vorgehens gegen die Regierung von Präsident Nicolás Maduro ein Ziel an Land beschossen hätten.
Es war zunächst unklar, welches Ziel getroffen worden sein soll und welcher Teil der US-Regierung den Angriff ausgeführt hat. Auf die Frage, ob der Geheimdienst CIA dafür verantwortlich sei, sagte Trump: "Ich weiß genau, wer es war, aber ich will nicht sagen, wer es war." Eine Stellungnahme aus Venezuela lag bisher nicht vor. Auch unabhängige Berichte aus Venezuela über einen solchen Vorfall gab es nicht. Die CIA, das Weiße Haus und das Pentagon lehnten eine Stellungnahme ab.
Am Freitag hatte Trump in einem Interview des Radiosenders 77 WABC einen solchen Schlag angedeutet. „Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen oder gesehen haben, sie haben eine große Anlage oder eine große Einrichtung, von der aus die Schiffe kommen“, sagte Trump. Er ergänzte: „Vor zwei Nächten haben wir die ausgeschaltet. Wir haben sie also sehr hart getroffen.“ Weitere Details nannte Trump nicht.
Die USA haben in den vergangenen Monaten mehrere Boote in der Karibik angegriffen, die angeblich Drogen schmuggelten. Außerdem wurden Soldaten, Kriegsschiffe, ein Flugzeugträger und ein Langstreckenbomber in die Region nahe Venezuela verlegt. Das Vorgehen begründet die US-Regierung mit dem Kampf gegen Drogenkartelle. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sieht dahinter aber den Versuch, einen Machtwechsel im Land zu erzwingen.
Christoph von Eichhorn
Internetnutzer machen Schwärzungen in Epstein-Akten rückgängig
Einige Passagen in den veröffentlichten Dokumenten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden vom US-Justizministerium offenbar technisch unzureichend geschwärzt. In den vergangenen Tagen berichteten Nutzer auf sozialen Medien, dass sie zensierte Stellen mit einfachen Mitteln wiederherstellen konnten. Zuerst hatte der Guardian darüber berichtet. Demnach ließen sich Schwärzungen umgehen, indem die Texte kopiert und in einem anderen Programm wieder eingefügt wurden. In anderen Fällen konnten die Schwärzungen mit einem Bildbearbeitungsprogramm entfernt werden.
Laut einem Bericht der New York Times enthalten die so aufgedeckten Stellen keine neuen Informationen über die Verbindungen zwischen Epstein und US-Präsident Donald Trump. Sie würden aber zum Verständnis dazu beitragen, wie der Multimillionär seine Missbrauchstaten beging und Geldflüsse durch Finanz- und Unternehmensstrukturen verschleierte. So lässt sich aus einer rückgängig gemachten Schwärzung ablesen, dass ein Anwalt Epsteins Zahlungen über mehr als 400 000 US-Dollar abzeichnete, darunter für eine junge Frau aus Russland. Sie erhielt demnach rund dreieinhalb Jahre lang monatlich mehr als 8000 US-Dollar. Laut bisherigen Erkenntnissen dienten solche hohen Geldzahlungen häufig dazu, sich das Schweigen von mutmaßlichen Opfern von Missbrauch und Menschenhandel zu erkaufen.
Der US-Kongress hatte vor einem Monat die Veröffentlichung der Akten zu Jeffrey Epstein verfügt, der jahrelang einen Missbrauchsring betrieben hatte, dem etliche Minderjährige zum Opfer fielen. Das US-Justizministerium veröffentlichte daraufhin hunderttausende Dokumente, allerdings teils stark geschwärzt. Am Mittwoch erklärte das Ministerium überraschend, dass Ermittler in New York „eine Million weitere Dokumente“ identifiziert hätten, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten. Diese würden nun geprüft und zur Veröffentlichung vorbereitet.
Lilith Volkert
Kimmels Weihnachtsrede: „Tyrannei boomt hier“
Der amerikanische Late-Night-Talker Jimmy Kimmel hat die traditionelle „alternative Weihnachtsansprache“ des britischen Senders Channel 4 zu einer Abrechnung mit seinem Landsmann Donald Trump genutzt. Dieser sei als US-Präsident dabei, das demokratische System der Vereinigten Staaten zu demontieren: „Aus Faschismus-Perspektive war es ein wirklich großartiges Jahr“, sagte Kimmel in seiner knapp vierminütigen Rede, die nur Stunden nach der Weihnachtsansprache von König Charles III. ausgestrahlt wurde. „Die Tyrannei boomt hier bei uns.“
Dass Regierungen ihre Kritiker zum Schweigen brächten, sei ansonsten eher in Russland oder Nordkorea zu beobachten, sagte der mit Kritik an Trumps Politik ins Visier des Präsidenten geratene TV-Moderator. „Und jetzt haben wir König Donny den Achten, der zu Exekutionen aufruft. Es geht schnell.“ Unter Trump würden in den USA wichtige Grundpfeiler der Demokratie eingerissen, „von der Pressefreiheit über die Wissenschaft, Medizin und Unabhängigkeit der Justiz bis zum Weißen Haus selbst“. Kimmels entschuldigende Botschaft an die Briten: „Wir sind das reinste Chaos – und wir wissen, das betrifft auch euch.“ Kimmels Late-Night-Show war im Herbst zwischenzeitlich abgesetzt worden, was eine hitzige Debatte über Meinungsfreiheit ausgelöst hatte.
Lilith Volkert
Weißes Haus will Pläne für umstrittenen Ballsaal im Januar vorstellen
Das Weiße Haus will Anfang Januar neue Details zu dem umstrittenen Plan von US-Präsident Donald Trump für einen neuen Ballsaal im Ostflügel des Gebäudes vorstellen. Eine entsprechende Präsentation sei für eine Anhörung am 8. Januar geplant, teilte die für die Prüfung des Projekts zuständige Bundeskommission (National Capital Planning Commission) am Donnerstag (Ortszeit) auf ihrer Webseite mit. Das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Das 400 Millionen Dollar teure Vorhaben wird momentan von Denkmalschützern vor Gericht angefochten. Demokratische Abgeordnete bezeichnen es als Machtmissbrauch und untersuchen, welche Spender es finanzieren.
Lilith Volkert
Tödliche US-Angriffe auf IS-Terroristen in Nigeria
Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump tödliche Angriffe auf Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Nigeria verübt, die Christen ermordet haben sollen. Die Militärschläge seien im Nordwesten des Landes erfolgt, schrieb der Republikaner am Donnerstag auf der Plattform Truth Social. Die Zahl der Toten machte er nicht bekannt. Das Pentagon veröffentlichte dazu ein Video, auf dem anscheinend der Abschuss einer Rakete von einem US-Kriegsschiff zu sehen ist.
Trump drohte, dass noch viel mehr Terroristen getötet würden, wenn das „Abschlachten“ von Christen weitergehe. In Großbuchstaben schrieb er zudem: „Frohe Weihnachten an alle, auch die getöteten Terroristen“ – in den USA wird das Weihnachtsfest traditionell am 25. Dezember gefeiert. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schrieb auf der Plattform X, die Tötung unschuldiger Christen in Nigeria und anderswo müsse ein Ende haben. Der nigerianischen Regierung dankte er für ihre Unterstützung und Kooperation. Nach Angaben der für Afrika zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Africom) wurden IS-Ziele im nigerianischen Bundesstaat Sokoto angegriffen.
Philipp Saul
Justizministerium: Mehr als eine Million mögliche neue Epstein-Akten gefunden
Im Fall Jeffrey Epstein hat das US-Justizministerium nach eigenen Angaben mehr als eine Million weitere Dokumente gefunden, die im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter stehen könnten. Die Bundespolizei FBI und die Staatsanwaltschaft in Manhattan hätten die Akten entdeckt, teilte das Ministerium mit.
Aufgrund der Menge an Material werde ihre per Gesetz angeordnete Veröffentlichung möglicherweise noch einige Wochen dauern. „Anwälte arbeiten rund um die Uhr daran, die gesetzlich vorgeschriebenen Schwärzungen zum Schutz der Opfer vorzunehmen, und wir werden die Dokumente so schnell wie möglich freigeben“, hieß es weiter. Genauere Angaben zu den Umständen des Fundes machte das Justizministerium nicht.
Die US-Regierung von Donald Trump und insbesondere das Justizministerium stehen wegen der Veröffentlichung unter Druck. Eigentlich hätten die Dokumente zu den Epstein-Ermittlungen per Gesetz bis zum vergangenen Freitag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen – bisher ist ein Teil einsehbar. Zum Teil sind Akten stellenweise geschwärzt.
Der Hintergrund:
Jahrelang hatte der Multimillionär Epstein aus New York einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Er soll Minderjährige etwa in New York und Florida auch selbst missbraucht haben. 2019 starb Epstein mit 66 Jahren im Gefängnis, bevor es zu einer möglichen weiteren Verurteilung hätte kommen können. Der Finanzier hatte beste Kontakte in die High Society, was zahlreiche Spekulationen über die Tragweite des Skandals mit sich brachte. Immer wieder kam die Frage auf, welche prominenten Persönlichkeiten in Epsteins Machenschaften verwickelt gewesen sein könnten. Per Gesetz wurde schließlich vor einem Monat die Veröffentlichung der Akten verfügt, gegen die sich Trump lange gewehrt hatte.
Dimitri Taube
USA und Venezuela im Konflikt: Streit im UN-Sicherheitsrat
Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen Venezuela und den USA ist es in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu einem lebhaften Schlagabtausch gekommen. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, erklärte, Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro sei kein legitimer Präsident, sondern ein Krimineller, der die Einnahmen aus dem Verkauf von Öl in Drogengeschäfte stecke.
Der russische Vertreter bei den UN, Wassili Nebensja, warf den USA angesichts des zunehmenden Drucks und der illegalen Blockade der venezolanischen Küste das Verhalten eines „Cowboys“ vor, das dramatische Folgen haben könne. Die Blockade verstoße gegen zentrale Normen des Völkerrechts und die UN-Charta. China, das Öl aus Venezuela bezieht, verurteilte das unilaterale Handeln der USA als „Mobbing“ und kritisierte die Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Karibikstaats. Dies gefährde Frieden und Stabilität in Lateinamerika. Die Freiheit der Schifffahrt müsse gewährt bleiben.
Venezuela selbst wies die Vorwürfe der USA zurück und beschuldigte Washington, einen „illegalen Blockadekrieg“ zu führen. Dieser ziele auf einen Sturz der Regierung und die Kontrolle der großen Ölreserven des südamerikanischen Landes ab. Der venezolanische Vertreter bei den UN sagte im Sicherheitsrat weiter, es sei „absurd zu glauben, dass Öleinnahmen zur Finanzierung von Drogen verwendet werden“. Venezuela hatte die Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums mit Unterstützung aus Moskau und Peking beantragt. Einen formellen Beschluss gab es dabei nicht.
Hintergrund sind jüngste Maßnahmen der US-Regierung, mit denen der Druck auf Maduro weiter erhöht wurde. US-Präsident Donald Trump ordnete zuletzt eine Blockade sanktionierter Öltanker an, die venezolanische Häfen anlaufen oder verlassen. Zudem verstärkten die USA ihre militärische Präsenz in der Karibik massiv. Zahlreiche Boote, die angeblich Drogen Richtung USA schmuggelten, wurden dort in internationalen Gewässern angegriffen. Washington verteidigt sein Vorgehen als Kampf gegen Drogenhandel und organisierte Kriminalität. Trump beschuldigt die Regierung in Caracas, als Terrororganisationen eingestufte Drogenkartelle zu unterstützen und eine Bedrohung für die Sicherheit der USA darzustellen.
Europäische Staaten wie Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Dänemark und Slowenien mahnten im Sicherheitsrat geschlossen zur Deeskalation und zur Einhaltung des Völkerrechts. Zugleich stellten mehrere europäische Länder die demokratische Legitimität Maduros infrage und verwiesen auf Menschenrechtsverletzungen sowie mangelnde Transparenz bei Wahlen. Eine militärische Lösung lehnten sie jedoch ausdrücklich ab.
Philipp Saul
Seltene Niederlage für Trump vor dem Obersten Gerichtshof
Der Oberste Gerichtshof der USA hat Pläne von Präsident Donald Trump gestoppt, Truppen der Nationalgarde in die Großstadt Chicago zu entsenden. Die Richter lehnten es ab, eine einstweilige Verfügung eines untergeordneten Gerichts aufzuheben, die den Einsatz blockiert. Damit erleidet die Regierung eine seltene Niederlage vor dem mehrheitlich konservativ besetzten Gericht.
Die US-Regierung hatte den Obersten Gerichtshof angerufen, um die Entsendung zu ermöglichen, während der Rechtsstreit andauert. Sie begründet die Notwendigkeit von Truppeneinsätzen in Städten wie Chicago, Portland oder Los Angeles mit dem Schutz von Bundeseigentum und Bundespersonal. Trump und seine Verbündeten beschreiben diese Städte als gesetzlos und von gewalttätigen Protesten heimgesucht. Demokratische Bürgermeister und Gouverneure weisen dies als falsche Darstellung und Vorwand für einen Machtmissbrauch zurück.
Eine Bundesrichterin in Chicago, April Perry, hatte die Entsendung am 9. Oktober vorläufig blockiert. Sie befand die Behauptungen über Gewalt bei Protesten als nicht schlüssig. Es gebe keine Beweise für einen Aufstand oder dafür, dass die Gesetze nicht durchgesetzt würden. Ein Einsatz der Nationalgarde würde „nur Öl ins Feuer gießen“, erklärte die von Ex-Präsident Joe Biden ernannte Richterin. Ein Berufungsgericht bestätigte ihre Entscheidung.
Trump stützt sich auf ein Gesetz, das einem Präsidenten erlaubt, die Nationalgarde zur Unterdrückung eines Aufstands, zur Abwehr einer Invasion oder dann einzusetzen, wenn er „mit den regulären Streitkräften nicht in der Lage ist, die Gesetze der Vereinigten Staaten durchzusetzen“. Richterin Perry hatte in ihrer Entscheidung argumentiert, die Regierung habe nicht einmal versucht, auf reguläre Streitkräfte wie die Armee zurückzugreifen.
Matthias Becker
US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet
Die US-Wirtschaft hat im dritten Quartal dank kauffreudiger Verbraucher und steigender Exporte überraschend an Schwung gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Juli bis September auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent zu, wie das Handelsministerium mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das BIP um 3,8 Prozent zugelegt. Die Zahlen wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war der wochenlange „Shutdown“, die vorübergehende Schließung der Bundesbehörden.
Die US-Wirtschaft demonstriere ihre Widerstandskraft, sagte der US-Experte von KfW Research, Stephan Bales. „Nach dem Zickzackkurs der ersten Jahreshälfte deutet vieles auf eine klare Stabilisierung der US-Konjunktur hin.“ Die Konsumausgaben der privaten Haushalte sind im Sommerquartal um kräftige 3,5 Prozent gewachsen, trotz der weiterhin hohen Inflationsrate um die Marke von drei Prozent. Ein Sondereffekt kam der Konjunktur zudem zugute: Da die Steuergutschriften für den Kauf von E-Autos am 30. September ausliefen, gab es zuvor einen Ansturm. Die von US-Präsident Donald Trump erhobenen hohen Einfuhrzölle sorgten dafür, dass weniger Waren importiert wurden, was zusammen mit kräftig wachsenden Exporten ebenfalls das Wachstum stützte. Zudem haben die Unternehmen investiert - nicht zuletzt wegen des Booms von Künstlicher Intelligenz.
"Es war ein gutes Quartal, aber das wird sich im vierten Quartal nicht fortsetzen", sagte Wirtschaftsprofessor Brian Bethune vom Boston College und fügte mit Blick auf die hohen Lebenshaltungskosten hinzu: "Die Budgets der privaten Haushalte sind knapp bemessen, der Durchschnittshaushalt kann sich gerade noch über Wasser halten." KfW-Experte Bales erwartet im kommenden Jahr ein solides US-Wirtschaftswachstum. Nachlassender Inflationsdruck gebe Hoffnung auf Entlastungen für die privaten Haushalte. Zudem dürften die Unternehmensinvestitionen durch die Investitionszusagen aus Zoll-Deals wieder leicht an Fahrt gewinnen.
In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen.
Dominik Fürst
Neue Epstein-Akten: Trump flog häufiger mit Epstein als bekannt
Das US-Justizministerium hat weitere Dokumente zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Darunter ist die E-Mail eines New Yorker Staatsanwalts, derzufolge US-Präsident Donald Trump "viel öfter als bisher berichtet" mit Epsteins Privatjet gereist sein soll. Das jüngste Konvolut umfasst rund 30 000 Seiten, viele davon geschwärzt, sowie Dutzende Videoclips. Darunter sind mehrere, die in einem Bundesgefängnis aufgenommen worden sein sollen.
In einer Mail vom 7. Januar 2020 schrieb ein nicht genannter Staatsanwalt in New York, dass Flugdaten belegten, dass Trump in den 90er Jahren achtmal mit Epsteins Privatjet geflogen sei - mehr als den Ermittlern damals bekannt war. Darunter waren demnach mindestens vier Flüge, bei denen auch Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell an Bord war.
Maxwell verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch minderjähriger Mädchen durch Epstein. Auf einem der Flüge waren den Angaben zufolge Epstein, Trump und eine 20-jährige Frau, deren Name geschwärzt wurde, die einzigen Passagiere. "Auf zwei weiteren Flügen waren jeweils zwei der Passagiere Frauen, die mögliche Zeuginnen in einem Fall gegen Maxwell wären", heißt es in dem Dokument. Das Präsidialamt reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.
Das Justizministerium erklärte auf der Kurznachrichtenplattform X: "Einige dieser Dokumente enthalten unwahre und reißerische Behauptungen gegen Präsident Trump, die dem FBI kurz vor der Wahl 2020 vorgelegt wurden. Um es klarzustellen: Die Behauptungen sind unbegründet und falsch, und wenn sie auch nur einen Funken Glaubwürdigkeit hätten, wären sie mit Sicherheit bereits gegen Präsident Trump eingesetzt worden." Dennoch würden die Dokumente aus Verpflichtung gegenüber dem Gesetz und der Transparenz veröffentlicht.
