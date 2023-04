In New York warnt der Richter noch, beide Seiten sollten sich zurückhalten. Zurück in Florida antwortet Donald Trump darauf mit persönlichen Beleidigungen - und zielt auf Schwachpunkte in der Anklage.

Von Fabian Fellmann

Vor dem Strafgericht in New York musste sich Donald Trump am Dienstagnachmittag noch als Angeklagter vorführen lassen. Wenige Stunden später befand er sich wieder in einem Umfeld, das ihm eher behagte: Zum Lied "Gott segne die USA" sonnte er sich in Florida im Applaus seiner Fans, unter schweren Kronleuchtern, die Goldverzierungen und Spiegel seines Clubs Mar-a-Lago funkeln ließen. Dann betrat er die von Säulen und US-Flaggen gesäumte Bühne. Die Menge skandierte "U-S-A, U-S-A". Ein Auftritt wie an einem Homecoming-Fest, das High-School-Schüler im Herbst zu feiern pflegen.