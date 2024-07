Von Tomas Avenarius, Berlin

Warum er auf Donald Trump geschossen hat, wird der Attentäter keinem mehr sagen: Nach einem Moment des völligen Chaos töteten US-Sicherheitsbeamte den 2o-jährigen Thomas Matthew Crooks. Auf Fotos vom Tatort, dem Ausstellungsgelände „Butler Farm Show Grounds“, soll danach ein Mann zu sehen gewesen sein, der in einer grau gefleckten Tarnuniform bewegungslos auf dem Dach einer nahen Lagerhalle liegt. Offenbar war es dieser 20-jährige weiße Amerikaner, der bei einer Wahlkampfveranstaltung in dem kleinen Ort im Butler County in Pennsylvania eine Reihe von Schüssen – die Rede ist von mindestens sieben – auf den Ex-Präsidenten abgefeuert und ihn nur um Haaresbreite verfehlt hat. Hätte der republikanische Präsidentschaftsbewerber im Eifer seiner wütenden Wahlrede nicht genau in diesem Moment den Kopf bewegt, hätte ihn der Schuss wahrscheinlich direkt in den Kopf getroffen und getötet. So zerfetzte er nur Trumps rechtes Ohr.