Zum Hauptinhalt springen

USAWie Trump die „Operation gewaltige Wut“ erklärt

Lesezeit: 5 Min.

Trump kommt am Flughafen Palm Beach in Florida an.
Trump kommt am Flughafen Palm Beach in Florida an. (Foto: MANDEL NGAN/AFP)

In einer nächtlichen Ansprache äußert sich der US-Präsident zum Angriff auf Iran. Demnach will er dessen Atomprogramm zerstören. Um den Sturz des Regimes soll sich das iranische Volk allerdings selbst kümmern.

Von Peter Burghardt, Washington

Die Nachricht der Angriffe auf Iran machte gerade weltweit die Runde, da meldete sich Donald Trump. Es war mitten in der Nacht zum Samstag an Amerikas Ostküste. „Größere Kampfeinsätze“ der amerikanischen Streitkräfte hätten begonnen, hob der Präsident an. „Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem wir die unmittelbaren Bedrohungen durch das iranische Regime beseitigen, eine bösartige Gruppe von brutalen und grausamen Menschen. Ihre bedrohlichen Aktivitäten gefährden direkt die Vereinigten Staaten, unsere Truppen, unsere Stützpunkte im Ausland und unsere Verbündeten auf der ganzen Welt.“

Zur SZ-Startseite

LiveNahost
:Iran feuert Raketen auf Israel und US-Stützpunkte

Das US-Militär bestätigt bislang den Angriff auf seine Basis in Bahrain. Doch auch aus anderen Golfstaaten werden Explosionen und Sirenenalarm gemeldet. Zudem gibt es erste Berichte über Opfer.

Alle Entwicklungen im Liveblog

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite