Die Nachricht der Angriffe auf Iran machte gerade weltweit die Runde, da meldete sich Donald Trump. Es war mitten in der Nacht zum Samstag an Amerikas Ostküste. „Größere Kampfeinsätze“ der amerikanischen Streitkräfte hätten begonnen, hob der Präsident an. „Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem wir die unmittelbaren Bedrohungen durch das iranische Regime beseitigen, eine bösartige Gruppe von brutalen und grausamen Menschen. Ihre bedrohlichen Aktivitäten gefährden direkt die Vereinigten Staaten, unsere Truppen, unsere Stützpunkte im Ausland und unsere Verbündeten auf der ganzen Welt.“
USAWie Trump die „Operation gewaltige Wut“ erklärt
In einer nächtlichen Ansprache äußert sich der US-Präsident zum Angriff auf Iran. Demnach will er dessen Atomprogramm zerstören. Um den Sturz des Regimes soll sich das iranische Volk allerdings selbst kümmern.
Von Peter Burghardt, Washington
