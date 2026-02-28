Die Nachricht der Angriffe auf Iran machte gerade weltweit die Runde, da meldete sich Donald Trump. Es war mitten in der Nacht zum Samstag an Amerikas Ostküste. „Größere Kampfeinsätze“ der amerikanischen Streitkräfte hätten begonnen, hob der Präsident an. „Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem wir die unmittelbaren Bedrohungen durch das iranische Regime beseitigen, eine bösartige Gruppe von brutalen und grausamen Menschen. Ihre bedrohlichen Aktivitäten gefährden direkt die Vereinigten Staaten, unsere Truppen, unsere Stützpunkte im Ausland und unsere Verbündeten auf der ganzen Welt.“