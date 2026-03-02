Seit Beginn der Angriffe auf Iran hat sich Donald Trump nur spärlich geäußert. Eine lange Rede oder eine Pressekonferenz mit Fragerunde gab es bislang nicht, Trump gab nur einzelnen Medien kurze Telefoninterviews. An die Bevölkerung wandte er sich in der Nacht auf Samstag mit einer knappen Videobotschaft.