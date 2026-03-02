Zum Hauptinhalt springen

Krieg in NahostTrump bereitet die Bevölkerung auf mehr tote US-Soldaten vor

Lesezeit: 3 Min.

Am Sonntag kehrte US-Präsident Donald Trump aus Florida zurück nach Washington ins Weiße Haus. Seit Beginn der Angriffe auf Iran hat er sich nur spärlich öffentlich geäußert.
Am Sonntag kehrte US-Präsident Donald Trump aus Florida zurück nach Washington ins Weiße Haus. Seit Beginn der Angriffe auf Iran hat er sich nur spärlich öffentlich geäußert. (Foto: Jose Luis Magana/AP)

Der US-Präsident kündigt Gespräche mit Iran an, will die Angriffe auf das Land aber fortsetzen. Die Demokraten möchten seine Befugnisse nun einschränken – und auch Republikaner machen deutlich, wo sie eine Grenze sehen.

Von Charlotte Walser, Washington

Seit Beginn der Angriffe auf Iran hat sich Donald Trump nur spärlich geäußert. Eine lange Rede oder eine Pressekonferenz mit Fragerunde gab es bislang nicht, Trump gab nur einzelnen Medien kurze Telefoninterviews. An die Bevölkerung wandte er sich in der Nacht auf Samstag mit einer knappen Videobotschaft.

