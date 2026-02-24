Jahrzehntelang ging es nur immer nur um das eine: ums Öl. Immer wieder haben die Vereinigten Staaten sich deshalb in Iran eingemischt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die 1970er-Jahre hinein, um sich ihren Anteil am Erdölgeschäft im damaligen Reich des Schahs von Persien zu sichern. Nach dessen Sturz und der Islamischen Revolution Anfang 1979 dann, um die Ölversorgung des Westens zu sichern. Das hat sich inzwischen sehr geändert.