Seit Beginn der Angriffe auf Iran hat sich Donald Trump nur spärlich verlauten lassen. Eine lange Rede oder eine Medienkonferenz mit Fragerunde gab es bislang nicht, Trump gab nur einzelnen Medien kurze Telefoninterviews. An die Bevölkerung wandte er sich in der Nacht auf Samstag mit einer knappen Videobotschaft.
Krieg in IranTrump bereitet die amerikanische Bevölkerung auf tote Soldaten vor
Lesezeit: 3 Min.
Der US-Präsident kündigt Gespräche mit Iran an, will die Angriffe auf das Land aber fortsetzen. Es dürfte leider mehr tote US-Soldaten geben, sagte er in einer neuen Videobotschaft.
Von Charlotte Walser, Washington
Eskalation im Nahen Osten:Was über den Angriff auf Iran bekannt ist
Angriff, Gegenangriffe und Reaktionen: Was geschieht gerade in Iran und der Region? Ein Überblick zur Lage.
Lesen Sie mehr zum Thema