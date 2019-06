25. Juni 2019, 07:53 Uhr Nach massiver Kritik US-Regierung holt Kinder aus umstrittenem Grenzlager

Die US-Regierung hat die Verlegung von mehr als 200 Kindern aus einem umstrittenen Lager an der Grenze zu Mexiko veranlasst.

Es ist unklar, ob die Zustände in der anderen Einrichtung nun tatsächlich besser sind.

Die Trump-Regierung steht seit Monaten massiv in der Kritik wegen der menschenunwürdigen Bedingungen in den Lagern für Migranten. Fünf Kinder starben bereits im Gewahrsam der Grenzschutzbehörden.

Nach Medienberichten über die desolate Unterbringung von mehr als 300 Kindern an der Grenze zu Mexiko hat die US-Regierung unzählige Minderjährige aus der umstrittenen Grenzkontrollstelle in Texas geholt. Am Montag seien noch 30 Kinder in der Einrichtung in Clint bei El Paso gewesen, sagte die Kongressabgeordnete Veronica Escobar unter Verweis auf Informationen von der Zoll- und Grenzschutzbehörde.

In den Berichten hatte es geheißen, mehr als 300 Kinder versorgten sich in der Einrichtung gegenseitig - die älteren versuchten, sich um Kleinkinder und Säuglinge zu kümmern. Sie hätten nicht genügend Wasser, Lebensmittel und Sanitäranlagen. Teilweise konnten sie seit Tagen nicht duschen.

Einige Kinder wurden dort seit drei Wochen festgehalten, 15 von ihnen waren an Grippe erkrankt, weitere 10 befanden sich in medizinischer Quarantäne berichteten Anwälte, die die Einrichtungen besuchen konnten. Wohin die Kinder nun gebracht wurden, ist noch unklar. Laut Escobar wurden einige in eine andere Unterkunft in El Paso geschickt. Ihr zufolge gibt es in der temporären Einrichtung Ausrollmatratzen, Duschen, medizinische Versorgung und Klimaanlagen.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) widersprach: Dort seien die Konditionen nicht unbedingt besser, sagte die HRW-Anwältin Clara Long. Ein Junge habe ihr erzählt, seine Familie habe in den ersten zwei Nächten keine Matratzen zum Schlafen erhalten, sagte Long. Seine Mutter habe Fieber bekommen, es habe keine Zahnbürsten gegeben und es sei sehr kalt gewesen.

Fünf Kinder starben im Gewahrsam der Grenzschutzbehörden

Viele der festgehaltenen Kinder kamen alleine an die Grenze zwischen den USA und Mexiko, einige wurden laut Anwälten jedoch von ihren Eltern oder anderen Angehörigen wie Tanten und Onkeln getrennt. Die staatlichen Regelungen sehen vor, dass die Kinder nicht länger als 72 Stunden in den Grenzschutzeinrichtungen untergebracht sind. Spätestens dann müssen sie in die Obhut des Gesundheitsministeriums überstellt werden, während die Behörden entscheiden, ob sie zu Verwandten oder Freunden der Familie gebracht werden können.

Die Regierung von Präsident Donald Trump steht täglich in der Kritik wegen der Bedingungen in Lagern für Migranten. Seit Ende vergangenen Jahres starben fünf Kinder im Gewahrsam der Grenzschutzbehörden. In der Nähe der Stadt El Paso wurden Einwanderer über längere Zeiträume im Freien in der Nähe einer Brücke untergebracht.

Die Zoll- und Grenzschutzbehörde beklagt, dass ihre Beamten von dem Andrang von Migranten überwältigt würden und nicht über die nötigen Mittel oder Ressourcen zur Bewältigung der Lage verfügten. Auch das Gesundheitsministerium, das für die Versorgung unbegleiteter Kinder nach deren Entlassung aus den Grenzanstalten zuständig ist, ist nach eigenen Angaben heillos überlastet. Mit aktuell mehr als 13 000 Jungen und Mädchen in Obhut sei die Kapazität bereits überschritten.

Pelosi zu Trump: "außerhalb des Zirkels des zivilisierten menschlichen Verhaltens"

Abgeordnete der Demokraten und Republikaner hatten sich in der vergangenen Woche angesichts der Berichte entsetzt gezeigt. Vizepräsident Mike Pence sagte am Sonntag in der Fernsehsendung "Face the Nation", unsichere, unhygienische Bedingungen für Kinder seien "total inakzeptabel". Er hoffe, der Kongress werde weitere Ressourcen für die Grenzsicherung zur Verfügung stellen.

Scharfe Kritik gibt es aber nicht nur an der Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen. Die ranghöchste Demokratin Nancy Pelosi griff Präsident Donald Trump wegen geplanter Massenabschiebungen an. Damit bewege sich Trump "außerhalb des Zirkels des zivilisierten menschlichen Verhaltens", sagte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Ähnlich kritisch äußerte sich der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer.

Am Wochenende hatte Trump seine geplanten Massenabschiebungen kurz vor deren für Sonntag angekündigten Beginn auf Eis gelegt. Der Kongress habe nun zwei Wochen Zeit, "die Asyl- und Schlupflochprobleme" an der Grenze zu Mexiko zu lösen, schrieb er auf Twitter, und drohte: "Wenn nicht, fangen die Abschiebungen an!"