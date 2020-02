Unter USA-Deutern ist seit Monaten die Behauptung in Mode, die Präsidentschaftswahl im kommenden November sei eigentlich schon gelaufen. Die Demokraten, die an diesem Montag in Iowa mit ihren Vorwahlen beginnen, seien zu schwach, so heißt es, die Wirtschaftsdaten einfach zu gut, als dass es gelingen könnte, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu verdrängen. Dass der Senat den Präsidenten nun am Mittwoch wohl auch noch vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs freisprechen wird, macht Trump nach dieser Lesart endgültig unschlagbar.