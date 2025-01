„Das Goldene Zeitalter von Amerika beginnt genau jetzt. Von diesem Tag an wird unser Land blühen und wieder auf der ganzen Welt respektiert werden. Jede Nation wird uns beneiden, und wir werden nicht mehr länger zulassen, dass wir ausgenutzt werden. An jedem einzelnen Tag der Trump-Regierung werde ich, ganz einfach gesagt, Amerika an die erste Stelle setzen. Wir werden unsere Unabhängigkeit zurückgewinnen, unsere Sicherheit wieder herstellen. Die Waage der Gerechtigkeit wird wieder ausbalanciert.

Die bösartige, gewalttätige und unfaire Nutzung unseres Justizministeriums und unserer Regierung als Waffe wird enden. Und unsere höchste Priorität wird es sein, eine Nation zu kreieren, die stolz, florierend und frei ist. Amerika wird bald besser, stärker und noch viel herausragender als jemals zuvor sein.

Ich komme zur Präsidentschaft zurück, überzeugt und optimistisch, dass wir am Beginn einer aufregenden neuen Ära des nationalen Erfolgs stehen. Eine Welle der Veränderung schwappt über das Land. Sonnenlicht fällt auf die ganze Welt, und Amerika hat die Möglichkeit, diese Chance zu nutzen wie niemals zuvor, aber zuerst müssen wir ehrlich sein in Bezug auf die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind.

Davon gibt es viele, aber sie werden von dem großartigen Schwung, dessen Zeuge die Welt in den Vereinigten Staaten von Amerika jetzt wird, zerschlagen werden. Während wir uns heute versammeln, sieht sich unsere Regierung mit einer Vertrauenskrise konfrontiert. Viele Jahre lang hat ein radikales und korruptes Establishment unseren Bürgern Macht und Reichtum entzogen, während die Säulen unserer Gesellschaft zerbrochen und scheinbar in völligem Verfall lagen. (...)

Meine jüngste Wahl ist ein Mandat, um einen furchtbaren Verrat vollständig und total rückgängig zu machen, und all diese vielen Verrate, die stattgefunden haben, und den Menschen ihren Glauben, ihren Reichtum, ihre Demokratie und tatsächlich auch ihre Freiheit wiederzugeben. Von diesem Moment an ist Amerikas Niedergang vorbei. (...)

Diejenigen, die unsere Sache stoppen wollen, haben versucht, mir meine Freiheit wegzunehmen und sogar auch mein Leben. Erst vor ein paar Monaten, in einem schönen Feld in Pennsylvania, ist die Kugel eines Attentäters durch mein Ohr gefetzt, aber ich spürte damals und glaube heute umso mehr, dass mein Leben aus einem bestimmten Grund gerettet wurde. Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder großartig zu machen. (...)

Für US-Staatsbürger ist der 20. Januar 2025 der Tag der Befreiung. Es ist meine Hoffnung, dass an die jüngste Präsidentschaftswahl als größte und folgenreichste Wahl in der Geschichte unseres Landes erinnert werden wird. Wie unser Sieg gezeigt hat, hat sich die gesamte Nation rasant hinter unserer Agenda vereint, mit einem dramatischen Anstieg der Unterstützung aus praktisch allen Teilen unserer Gesellschaft – jung und alt, Männer und Frauen, Afroamerikaner, hispanische Amerikaner, asiatische Amerikaner, Menschen aus der Stadt, dem Vorort und vom Land. (...)

Ich möchte Euch danken für die großartige Flut an Liebe und Vertrauen, die ihr mir mit Eurer Stimme entgegengebracht habt. Wir haben Rekorde gesetzt, und ich werde es nicht vergessen. Heute ist Martin-Luther-King-Tag und (...) wir werden zusammen daraufhin arbeiten, seinen Traum zur Realität zu machen. Wir werden seinen Traum wahr werden lassen. (...)

Heute werde ich eine Reihe von Beschlüssen unterzeichnen. Mit diesen Handlungen beginnen wir die komplette Wiederherstellung von Amerika und die Revolution des gesunden Menschenverstandes. Es geht alles um den gesunden Menschenverstand. Zuerst werde ich einen nationalen Katastrophenfall an der südlichen Grenze erklären. (...)

Alle illegalen Einreisen werden sofort gestoppt, und wir werden den Prozess beginnen, Millionen und Abermillionen von kriminellen Ausländern zurück zu den Orten zu bringen, von denen sie herkamen. (...) Und ich werde Truppen an die Südgrenze der USA entsenden, um die katastrophale Invasion in unser Land abzuwehren.(...)

Die Inflationskrise wurde ausgelöst von massiven Überausgaben und eskalierenden Energiepreisen, und deswegen werde ich heute auch einen nationalen Energie-Katastrophenfall ausrufen. Wir werden bohren, Baby, bohren! (...) Wir werden wieder eine reiche Nation sein, und es ist das flüssige Gold unter unseren Füßen, das uns dabei helfen wird.(...)

Du wirst das Auto deiner Wahl kaufen können. Wir werden in Amerika wieder Autos bauen, und das in einem Tempo, das sich noch vor wenigen Jahren niemand hätte träumen lassen.(...)

Ich werde sofort mit der Überholung unseres Handelssystems beginnen, um amerikanische Arbeitnehmer und Familien zu schützen. Anstelle dessen, dass wir unsere Staatsbürger besteuern, um andere Länder zu bereichern, werden wir andere Länder mit Zöllen belegen und besteuern, um unsere Staatsbürger zu bereichern. (...) Es werden riesige Geldbeträge aus ausländischen Quellen in unsere Staatskasse fließen.(...)

Nach Jahren und Jahren von illegalen und verfassungswidrigen staatlichen Anstrengungen, die Meinungsfreiheit einzuschränken, werde ich einen Beschluss unterzeichnen, der die Regierungszensur sofort beendet und die Redefreiheit zurück nach Amerika bringt.(...)

Diese Woche werde ich auch die Vorgehensweise der Regierung beenden, Ethnie und Geschlecht in jedem Aspekt des öffentlichen und privaten Lebens zu steuern. Wir werden eine Gesellschaft schmieden, die farbenblind ist und auf Leistung basiert. Ab heute wird es auch offizielle Politik der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika sein, dass es nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich. Diese Woche werde ich alle Soldaten wieder einsetzen, die zu Unrecht aus unserem Militär ausgeschlossen wurden, weil sie sich der COVID-Impfpflicht widersetzt haben, und zwar mit voller Nachzahlung.(...)

Wir werden unseren Erfolg nicht nur an den Schlachten messen, die wir gewinnen, sondern auch an den Kriegen, die wir beenden, und vielleicht am wichtigsten, an den Kriegen, in die wir gar nicht erst geraten. Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters und Versöhners sein. Das ist es, was ich sein will, ein Friedensstifter und Versöhner.(...)

In Kürze werden wir den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenennen, und wir werden den Namen eines großen Präsidenten - William McKinley - wieder auf den Mount McKinley setzen, wo er sein sollte und wo er hingehört. Präsident McKinley hat unser Land sehr reich gemacht durch Zölle und durch Talent. Er war ein echter Businessman und hat Teddy Roosevelt das Geld für viele großartige Dinge gegeben, die er gemacht hat, unter anderem den Panamakanal, der törichterweise dem Land Panama gegeben wurde. (...) Wir sind sehr schlecht behandelt worden nach diesem törichten Geschenk, das wir nie hätten machen dürfen, und Panama hat sein Versprechen gegenüber uns gebrochen. (...) Und vor allem: China betreibt den Panamakanal. Und wir haben ihn nicht an China gegeben, wir haben ihn Panama gegeben und wir holen ihn zurück.(...)

Wir werden unser Schicksal zu den Sternen tragen und amerikanische Astronauten losschicken, um die US-Flagge auf dem Mars zu platzieren. (...)

Wir stehen vor den vier großartigsten Jahren in der Geschichte Amerikas. (...) Ich werde für euch kämpfen, ich werde für euch siegen. Wir werden siegen wie niemals zuvor. (...)

Wir werden eine Nation wie keine andere sein, voller Mitgefühl, Mut und Einzigartigkeit. Unsere Macht wird alle Kriege beenden und einen neuen Geist der Einheit in eine Welt bringen, die wütend, gewalttätig und völlig unberechenbar war. Amerika wird wieder respektiert und wieder bewundert werden. (...)

Wir werden wohlhabend sein, wir werden stolz sein. Wir werden stark sein und wir werden gewinnen, wie nie zuvor. Wir werden nicht erobert werden, wir werden nicht eingeschüchtert werden, wir werden nicht gebrochen werden und wir werden nicht scheitern. Von diesem Tag an werden die Vereinigten Staaten von Amerika eine freie, souveräne und unabhängige Nation sein. Wir werden mutig sein, wir werden stolz leben. Wir werden kühn träumen, und nichts wird sich uns in den Weg stellen, denn wir sind Amerikaner. Die Zukunft ist unsere, und unser Goldenes Zeitalter hat gerade begonnen.“