Die Zwischenwahlen in den USA finden nach bisherigen Regeln statt. Der Oberste Gerichtshof hat die Pläne des Präsidenten für Änderungen bei der Briefwahl gestoppt - im letzten Moment.

Bundesstaaten hatten schon damit begonnen, die Briefwahlunterlagen zu versenden - die Wählerinnen und Wähler aber wussten nicht, ob ihre Stimme überhaupt zählt, denn es war unklar, welche Regeln gelten. Nun hat der Oberste Gerichtshof dem Chaos ein Ende gesetzt. Er hat die Anordnung eines untergeordneten Gerichts gestützt, das ein Dekret der Regierung blockierte. Die Pläne des Präsidenten bleiben also blockiert.