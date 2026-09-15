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Supreme CourtOberster Gerichtshof stoppt Trump im letzten Moment

Lesezeit: 3 Min.

Die Änderungen bei der Briefwahl sind gestoppt, amerikanische Wähler dürfen wie bisher wählen.
Die Änderungen bei der Briefwahl sind gestoppt, amerikanische Wähler dürfen wie bisher wählen.
Mike Segar/Reuters

Die Zwischenwahlen in den USA finden nach bisherigen Regeln statt. Der Oberste Gerichtshof hat die Pläne des Präsidenten für Änderungen bei der Briefwahl gestoppt - im letzten Moment.

Von Charlotte Walser, Washington

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Bundesstaaten hatten schon damit begonnen, die Briefwahlunterlagen zu versenden - die Wählerinnen und Wähler aber wussten nicht, ob ihre Stimme überhaupt zählt, denn es war unklar, welche Regeln gelten. Nun hat der Oberste Gerichtshof dem Chaos ein Ende gesetzt. Er hat die Anordnung eines untergeordneten Gerichts gestützt, das ein Dekret der Regierung blockierte. Die Pläne des Präsidenten bleiben also blockiert.

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