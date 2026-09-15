Kurz vor den Zwischenwahlen wollte der US-Präsident den Zugang zu Briefwahlunterlagen erschweren. Ein Urteil des Supreme Courts verhindert dies nun im letzten Moment. In seiner Begründung wird einer der Richter deutlich.

Bundesstaaten hatten schon damit begonnen, die Briefwahlunterlagen für die Zwischenwahlen zu versenden – die Wählerinnen und Wähler aber wussten nicht, ob ihre Stimme überhaupt zählt, denn es war unklar, welche Regeln gelten. Nun hat der Oberste Gerichtshof dem Chaos ein Ende gesetzt. Er hat die Anordnung eines untergeordneten Gerichts gestützt, das ein Dekret der Regierung blockiert hatte.