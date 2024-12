Noch wohnt der frühere und künftige US-Präsident in Floridas Süden, seine Rückkehr nach Washington steht erst bevor. Es bräuchte allerdings niemanden mehr wundern, wenn Donald Trump bereits das Weiße Haus bezogen hätte. Der offizielle Machtwechsel findet zwar am 20. Januar 2025 statt, die Tribünen für die Zeremonie stehen. Doch Trump führt das Wort, als wären Joe Biden und Kamala Harris schon weg.

Er hält die Nation nicht nur seit Wochen mit den Namen für sein Kabinett in Atem: Wird zum Beispiel Pete Hegseth wirklich Verteidigungsminister, trotz mutmaßlicher Probleme mit Alkohol und Übergriffen auf Frauen? Kommt Robert F. Kennedy Jr. als Gesundheitsminister durch den Senat, obwohl Wissenschaftler von seinen Theorien entsetzt sind? Trumps Auswahl sorgt für stete Unterhaltung, und nebenbei macht der Wahlsieger auch wieder ungeniert Weltpolitik.

Der Republikaner gibt Kanadas Premier Justin Trudeau eine Audienz in Mar-a-Lago und telefoniert mit Mexikos neuer Präsidentin Claudia Sheinbaum. Von beiden US-Nachbarn will er 25 Prozent Einfuhrzölle verlangen, solange Drogen und Immigranten ohne Papiere ins Land kommen. Trudeau verspricht an der Nordgrenze kanadische Hubschrauber und Drohnen, Trump lobt. Sheinbaum widerspricht Trumps Behauptung, sie wolle die Südgrenze schließen. Trump will Einwanderer in Massen ausweisen.

Er saß bei der Eröffnung von Notre-Dame in Paris beim Ehepaar Macron und Jill Biden, von Joe Biden keine Spur, von Olaf Scholz übrigens auch nicht. Vorher gab der Amerikaner nach seinem Termin mit Emmanuel Macron und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Élysée-Palast bekannt, dass der Krieg in der Ukraine bald enden müsse. Grenzfragen und Großdiplomatie sind Sache der amtierenden Regierung, daran halten sich die gewählten Nachfolger gewöhnlich, ehe der Amtsinhaber abtritt. Aber was interessieren solche Gepflogenheiten ihn, Donald J. Trump?

Der Anführer der Maga-Riege hat ungeachtet seiner Skandale sein Comeback geschafft und bei NBC gerade ein paar Pläne verkündet. Das Geburtsrecht auf US-Staatsbürgerschaft? Abschaffen. Die Kapitol-Stürmer vom 6. Januar 2021? Begnadigen. Die Abgeordneten, die im Kongress-Ausschuss seinen Beitrag zu dieser Attacke auf die Demokratie untersucht hatten? Gerne ab ins Gefängnis. Auf sein Präsidentengehalt wolle er verzichten. Trump meint, dass der Aktienmarkt und die Kryptowährungen boomen, weil er gewonnen hat. Er glaubt auch, dass Iran aus Angst vor ihm einen weiteren Angriff auf Israel unterlassen hat.

Selbst den Waffenstillstand in Libanon schreiben seine Leute ihm zu, dabei waren Bidens Diplomaten damit befasst. „Wegen Präsident Trump kommen alle an den Verhandlungstisch“, postete sein designierter Sicherheitsberater Mike Waltz. Der Hamas und ihren Verbündeten droht Trump mit höllischen Konsequenzen, sollten nicht bis zu seinem Einstand die Geiseln befreit worden sein. Den japanischen Stahlkonzern Nippon Steel will er davon abhalten, US Steel zu kaufen, das alles legt er vorzeitig fest. „Versprechen eingehalten – und Präsident Trump ist noch nicht einmal ins Amt eingeführt worden“, schrieb sein Wahlkampfteam.

Joe Biden hält diesem Getöse wenig entgegen, er verschwindet mit 82 weitgehend lautlos in die Rente. Ja, Biden gab am Montag zum Erfolg der syrischen Rebellen eine Erklärung ab, unter Leitung des Oberbefehlshabers bombardierte die US-Luftwaffe nach dem Sturz von Diktator Baschar al-Assad wieder Islamisten. Für Dienstag stand seine Vorstellung der Wirtschaftsdaten auf der Agenda, die Inflation ist stark gesunken, Jobs wurden geschaffen, Trump wird davon profitieren.

Fast täglich liest Biden irgendwo eine Rede vor, aber seine Veranstaltungen gehen vergleichsweise unter, auch seine Vize Harris ist wieder abgetaucht. Biden begrüßte Trump im Oval Office, um die Übergabe einzuleiten, er ist deutlich staatsmännischer als es der Hausherr Trump 2020/21 war. Dennoch würden sich Parteifreunde wünschen, dass Biden ein wenig lauter auf das hinweisen würde, was den USA bald bevorstehen dürfte.

„Eine der lahmsten lahmen Enten, die wir je bei einer demokratischen Regierung gesehen haben.“

Er gab zuletzt keine Pressekonferenz, beantwortete kaum Fragen. Er wies nicht mal offensiv darauf hin, dass die Demokratin Harris bei der Gesamtzahl der Stimmen nur knapp verloren hat. Lame duck werden scheidende Präsidenten in den USA genannt - Usamah Andrabi, Sprecher der progressiven Gruppe Justice Democrats, bezeichnet Biden im Wall Street Journal als „eine der lahmsten lahmen Enten, die wir je bei einer demokratischen Regierung gesehen haben.“ Dies sei „eine massiv verpasste Gelegenheit.“

Viele Demokraten warfen ihrem schwer gealterten Staatschef erst vor, seine Kandidatur viel zu spät zurückgezogen zu haben. Dann sorgte die Begnadigung seines Sohnes Hunter auch für Unmut von Parteifreunden, weil er vorher gesagt hatte, das nicht zu tun, und nicht gleichzeitig auch andere bedachte, die unter dem Racheengel Trump leiden könnten. Umgekehrt fühlt sich Biden offenbar gerade von seinen Kritikern aus den eigenen Reihen ungerecht behandelt, er scheint seine Ära ohne Paukenschlag ablaufen zu lassen. „Wahlen haben Konsequenzen“, zitiert das Portal Politico den demokratischen Senator Peter Welch, „es ist ein neuer Sheriff in der Stadt.“

Joe Biden blendet sich ganz langsam aus, während Donald Trump den starken Mann gibt. Er war in Brasilien und kürzlich, als Trump daheim in Palm Beach wieder großspurig die Besetzung von Ministerposten verkündete, als erster gegenwärtiger US-Präsident in Angola. „Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, befinde ich mich in den letzten Wochen meiner Präsidentschaft“, sagte er im Museum der Sklaverei. „Dafür brauchen Sie nicht zu klatschen. Sie können, wenn Sie wollen.“ Zwischen den beiden letzten Sätzen soll das Publikum in Westafrika freundlich gelacht haben.