Von Reymer Klüver und Nadja Lissok

Schuldig in allen 34 Anklagepunkten: So lautet das Urteil der Jury in einem historischen Strafprozess gegen Donald Trump. Er ist der erste ehemalige Präsident der USA, der fortan ein verurteilter Straftäter ist. Und der erste, der sich mit diesem Manko erneut um das Amt bewirbt. Aber geht das jetzt überhaupt noch? Muss Trump womöglich ins Gefängnis? Und was ist mit den anderen drei Verfahren, die noch gegen den Republikaner laufen? Antworten auf die wichtigsten Fragen nach dem Schuldspruch.