Von Peter Burghardt, Washington

Donald Trump gilt als steinreich, vor allem sein Ruf als Tycoon hatte ihn ja letztlich 2016 ins Weiße Haus gebracht. Er war der polternde Krösus der Fernsehsendung "The Apprentice", ehe sich der Unternehmer Trump vier Jahre lang in den US-Präsidenten Trump verwandelte. Über seine genauen Finanzverhältnisse gibt es unterschiedliche Angaben und Vermutungen - im vergangenen Jahr gab er in einer eidesstattlichen Erklärung an, 400 Millionen Dollar in bar zu besitzen, sein gesamtes Vermögen inklusive Immobilien wird auf ungefähr drei Milliarden Dollar geschätzt.