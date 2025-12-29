Es war einer dieser bizarren Auftritte, die in Erinnerung bleiben werden. US-Präsident Donald Trump lobte nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij den Machthaber im Kreml sogar dafür, dass er das Atomkraftwerk in Saporischja nicht bombardiert habe. Trump lud sich auch selbst ein ins ukrainische Parlament, um für ein mögliches Abkommen zu werben. Selenskij blieb bei der gemeinsamen Pressekonferenz nichts anderes hinzuzufügen, der US-Präsident sei immer willkommen.

Trump musste jedoch einräumen, dass es nicht einmal eine Einigung auf einen Waffenstillstand gebe, den wolle Wladimir Putin nicht. Und auch dafür zeigte Trump Verständnis. „Er will nicht in eine schlechte Position kommen.“ Trump behauptete sogar, „Russland will, dass die Ukraine erfolgreich ist“. In den nächsten Wochen wird weiterverhandelt. Unsere US-Korrespondentin Charlotte Walser hat die Ergebnisse des Treffens in Florida am Sonntagabend zusammengefasst.

Früher an diesem Sonntag hatte sich die Meldung vom Tod von Brigitte Bardot verbreitet. Frankreich zeigt sich ungewohnt geeint in der Trauer um die Schauspielerin, die 91-jährig verstarb, schreibt Nils Minkmar. Selbst Polizisten legen vor ihrer Villa in Saint Tropez Blumen ab. Willi Winkler erinnert an die kurze Ehe von „BB“ mit dem Industriellen Gunter Sachs, die seiner Ansicht nach sehr viel zum deutsch-französischen Verständnis beigetragen hat.

In ihren letzten Lebensjahren sorgte Bardot mit ihren politischen Ansichten für Aufsehen, Putin bezeichnete sie in einem Interview als „idealen Präsidenten“. Aber für die meisten wird sie trotz ihrer rechtsnationalen Eskapaden als Ikone in Erinnerung bleiben.

Was heute wichtig ist

Selesnkij und Trump sprechen von Fortschritten – werden aber nicht konkret. Der amerikanische Präsident Trump und der ukrainische Präsident Selenskij haben nach ihrem Treffen zu einem möglichen Friedensplan für die Ukraine von großen Fortschritten gesprochen. Doch konkrete Aussagen zu möglichen Gebietsabtretungen machten sie nicht. Eine Deadline für eine Einigung hat Trump nicht mehr genannt. Zum Artikel

Sinkende Asylzahlen: Was die Bundesregierung damit zu tun hat. 2025 sind weniger Asylbewerber nach Deutschland gekommen. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sieht seine „Migrationswende“ als gelungen. Doch die SZ hat die Asylstatistik ausgewertet: Der Rückgang ist demnach vor allem auf das Ende der Assad-Herrschaft in Syrien sowie Entscheidungen der Ampel-Regierung zurückzuführen. Zum Artikel (SZ Plus)

China beginnt militärisches Großmanöver rund um Taiwan. China hat eine groß angelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Das Manöver sei eine „ernste Warnung an Befürworter einer ‚Unabhängigkeit Taiwans‘“, teilte ein Sprecher der chinesischen Armee mit. Unter anderem reagiert China damit auf Aussagen der japanischen Regierungschefin Sanae Takaichi: Demnach könne ein Angriff auf Taiwan eine militärische Reaktion Tokios auslösen. Zum Artikel

Netanjahu besucht Trump in Mar-a-Lago: Was will Israels Regierungschef? In israelischen Medien wird seit Tagen darüber spekuliert, ob der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den amerikanischen Präsidenten von einem neuen Krieg gegen Iran überzeugen will. Auch über Israels Militäraktionen in Libanon soll verhandelt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen