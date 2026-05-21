Es gab ja mal die Theorie, dass das, was Donald Trump ankündigt, letztlich gar nicht so schlimm kommt. Zuletzt hat man das nicht mehr oft gehört. Richtig ist aber, dass die Folgen der Ausbrüche des Präsidenten oft andere sind als zunächst erwartet, beruhigend jedoch ist das nicht. Aktuelles Beispiel: die Geschichte mit dem Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland , von Trump angekündigt aus Ärger über den deutschen Kanzler. Nun zeichnet sich ab, dass die Entscheidung letztlich einen anderen Nato-Partner treffen könnte. Welche Pläne hegt dieser Präsident mit dem Blick auf Kuba? Seit Wochen wird genau beobachtet, wie sich Trump und sein Umfeld zur Lage in dem kommunistischen Land äußern. Nun wurde in den USA der frühere Präsident Raúl Castro angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, 1996 den Abschuss von Flugzeugen mit Exilkubanern angeordnet zu haben. Nur Symbolik? Oder wie in Venezuela Vorbote einer Militäraktion? Genau genommen ist es gar nicht so lange her, dass die FDP als die Partei der Jugend galt, und damit der Zukunft. Erinnern Sie sich? Bei der Bundestagswahl 2021 entschieden sich besonders viele Jungwähler für die FDP, und manche meinten, nun werde eine liberale junge Generation das Land verändern. Ja nun, das ist fünf Jahre her, was manche in der Politik für eine Ewigkeit halten. Und ein weiterer Beleg dafür ist, dass man Momentaufnahmen halt als solche erkennen sollte. Aber könnte das auch heute gelten? Nach ihrem desaströsen Abschied aus der Regierungsverantwortung und derben Niederlagen wird die FDP schon für politisch tot erklärt. Für den erneuten Anlauf setzt die Partei auf Wolfgang Kubicki, rein altersmäßig nicht der Vertreter eines liberalen Jugendsounds, aber ein unermüdlicher Provokateur. „Freier Radikaler“ lautet der Titel von Bastian Brinkmanns Porträt über den Mann, der die FDP retten soll.

Was heute wichtig ist

Bericht: Trump und Netanjahu streiten wegen Iran-Krieg am Telefon. US-Präsident Donald Trump setzt auf Verhandlungen, Israels Premier Benjamin Netanjahu auf neue Angriffe: In einem Telefonat sollen beide laut US-Medien über ihre Strategie in Iran gestritten haben. Den Berichten zufolge habe Trump anschließend mit Blick auf Netanjahu gesagt, dieser werde tun, was er ihm sage. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Merz will Ukraine zum „assoziierten Mitglied“ der EU machen. Bundeskanzler Merz schlägt in einem Brief an EU-Spitzen vor, der Ukraine einen Status zu geben, der es ihr ermöglichen würde, Vertreter in EU-Institutionen zu entsenden. Das Land hätte aber nur Rede- und kein Stimmrecht. Zum Artikel

Marsalek-Komplize in Wien wegen Spionage für Russland verurteilt. Der österreichische Beamte Egisto Ott soll im Auftrag des früheren Wirecard-Managers Informationen für Moskau beschafft haben. Wegen Spionage für Russland und Amtsmissbrauchs wurde er nun zu vier Jahren und einem Monat Haft verurteilt. Zum Artikel

SC Freiburg verliert Europa-League-Finale. Zwei Treffer kurz vor der Halbzeit beenden die Pokalträume des SC Freiburg. Am Ende steht ein tapferes Schaulaufen und ein 3:0 für Aston Villa, das den Kräfteverhältnissen entspricht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Digitalwende: Deutschlands Hightech-Fahrplan. Forschungsministerin Dorothee Bär hat gestern die Roadmaps für sechs Schlüsseltechnologien vorgestellt. Die Hightech-Ziele der Bundesregierung sind groß, die genaue Verteilung der Finanzierung noch unklar. Auch wichtig: Der Microsoft-Rahmenvertrag des Bundes hat sich um ein weiteres Jahr verlängert. Zum Briefing

Geoökonomie: EU stimmt Handelsdeal zu – mit Sicherheitsklauseln. Die EU macht den Weg frei für null Prozent Zoll auf US-Industriegüter – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Nach nächtlichem Trilog einigten sich Parlament, der Rat der Mitgliedstaaten und Kommission auf die Umsetzung des vor fast einem Jahr vereinbarten Handelsdeals mit Washington. Manche Wirtschaftsvertreter fürchten: Damit könnte Brüssel Trump reizen. Zum Briefing