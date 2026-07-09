Es gebe, sagte ein ranghoher Nato-Diplomat meinen Kollegen Daniel Brössler und Hubert Wetzel, in der Nato-Allianz viele Mitglieder, „und dann gibt es eben ein unverzichtbares Mitglied“. Das sind die USA.

Die USA bleiben das, weil sie das militärisch mächtigste Land der Welt sind. Weil Europa den Schutz des amerikanischen Nuklearschirms braucht, auch während der US-Präsident einen Krieg gegen Iran führt, den er, so schreiben es meine Kollegen, „ohne Not, ohne Plan und ohne Ziel vom Zaun gebrochen hat“.

Auch dann, wenn Trump die spanische Regierung als „schrecklichen Partner“ bezeichnet und droht, die Handelsbeziehungen zu ihr abzubrechen, weil sie ihm nicht erlaubt hat, dortige Luftwaffenstützpunkte für den Iran-Krieg zu nutzen. Sogar, wenn Trump wieder einmal Grönland beansprucht.

Nimmt man Trumps Worte ernst, ist der Waffenstillstand zwischen den USA und Iran vorerst beendet. Über die iranische Führung sagte er, sie seien „Abschaum“. Das Regime ist brutal – aber wer sich an westliche Werte hält, nennt Menschen nicht „Abschaum“. Eigentlich sollten längst Gespräche über das iranische Atomprogramm laufen, schreibt mein Kollege Raphael Geiger. Darüber aber reden die Verhandler derzeit wohl nicht.

Die neuen Kämpfe könnten mehr Belastungen für das „brüchige transatlantische Verhältnis“ bringen, schreibt mein Kollege Nicolas Richter. Gefragt sei da Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Wie kein anderer hofiere er Trump, man könne es „nur noch selbstverleugnendes, aber effektives Schleimen nennen“, kommentiert er.

In Berlin hält Kanzler Friedrich Merz heute seine letzte Regierungserklärung vor der Sommerpause. Mit einiger Sicherheit wird er auch etwas zum Nato-Gipfel sagen.

Eine Geschichte möchte ich Ihnen zum Schluss empfehlen: über Serkan Çalar. Im Februar wurde er in einem Regionalzug totgeprügelt. Nun möchte seine Familie, dass jeder weiß, wer der Mann ist, den sie so schrecklich vermissen. Meine Kollegin Kathrin Wiesel-Lancé hat sie getroffen.

Was heute wichtig ist

Krieg in Nahost: US-Militär greift erneut Ziele in Iran an. Die Einsätze zielen laut US-Militär darauf ab, die Fähigkeiten Irans zur Bedrohung der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu schwächen. Kuwait geriet erneut unter Beschuss, die Luftabwehr habe feindliche Raketen- und Drohnenangriffe abgewehrt, teilte die Armee mit. Kuwait ist ein Verbündeter der USA. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Zwei Teenager schwer verletzt: Pistole bei Amoktat in Schongau versagte nach einem Schuss. Der mutmaßliche Täter, ein 16 Jahre alter ehemaliger Schüler, verletzte zwei Mädchen schwer mit einem Messer. Beide sind inzwischen außer Lebensgefahr. Lehrer setzten ihn nach kurzer Zeit fest. Am Abend macht Innenminister Dobrindt öffentlich, dass eine Schusswaffe des Täters versagt hat. Zum Artikel

Aufsichtsratssitzung von VW: Die „Woche der Wahrheit“? Der Autobauer steht massiv unter Druck. Bei der Aufsichtsratssitzung heute soll Konzernchef Oliver Blume erklären, mit welcher Strategie er den Konzern aus der Krise führen will. In den vergangenen Wochen sind immer wieder Zahlen und Abbaupläne aus dem Konzern gesickert, zuletzt war von 100 000 Jobs die Rede, die wegfallen sollen. Werke stünden auf der Kippe. Der Überblick. Zum Artikel

EXKLUSIV Rüstung: Bundeswehr geht im Weltraum in die Offensive Schon 2027 will Deutschland erstmals Satelliten mit militärischen Offensivfähigkeiten in den Weltraum bringen. Das zeigen Recherchen von WDR, NDR und SZ. 2027 sollen zwei Störsatelliten ins All befördert werden, die andere Raumflugkörper mit elektromagnetischen Störungen beeinträchtigen können. Zudem soll es zwei Satelliten geben, die andere Raumflugkörper ausspähen können. Doch der Zeitplan ist ambitioniert. Zum Artikel

Grüne und Linke wollen Krankenkassenpaket in Karlsruhe stoppen. Die Grünen wollen eine für Freitag geplante Abstimmung zum Krankenkassen-Sparpaket im Bundestag verschieben. Sie kritisierten den Zeitdruck für Abgeordnete. Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen teilte mit, er habe dazu das Bundesverfassungsgericht angerufen. Kurz darauf teilte der Linken-Abgeordnete Ates Gürpinar mit, er habe ebenfalls Klage in Karlsruhe eingelegt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Fußball-WM 2026

Norweger ziehen vor Viertelfinale um. Angeblich störte das Team um Erling Haarland eine Großbaustelle vor dem Hotel in Fort Lauderdale. Nach neun erfolgreichen Jahren tritt der kroatische Nationaltrainer Zlatko Dalic zurück. Zum Liveblog zur Fußball-WM 2026

Fifa-Präsident Gianni Infantino: Die Geister, die er mit dem Fall Balogun rief. Gianni Infantino gerät in die Defensive: Trumps Intervention und der USA-Entscheid fliegen seinem Weltverband um die Ohren, weil nun plötzlich viele aufbegehren – und es liegt eine neue Anzeige vor. Zum Artikel

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Dossier Digitalwende: Neue Allianz legt Fahrplan für Open Social Web vor. Eine neue Initiative für offene soziale Netzwerke hat sich zum Ziel gesetzt, die Dominanz großer Plattformen zu brechen: Die Open Social Web Alliance (OSWA) will sich heute in Berlin formieren. Das Bündnis setzt sich nach eigenen Angaben für offene und gemeinwohlorientierte soziale Netzwerke als Alternative zu Plattformen großer Technologiekonzerne ein. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Japan als Vorbild für Deutschlands Rohstoffbeschaffung. Im Tokioter Bezirk Toranomon, zwischen Regierungsviertel und Konzernzentralen, sitzt eine Behörde, die Japans Rohstoffversorgung mit Milliardeninvestitionen sichert. Die „Jogmec“ kauft Minen und legt in staatlichem Auftrag Vorräte an. Für Deutschland soll sie zum Modell werden, doch ihr Erfolgsrezept ist nicht ohne Weiteres übertragbar. Zum Briefing