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Trump bei den UN„Soll ich sie zur Hölle schicken?“

Lesezeit: 4 Min.

Er verharmlost den Klimawandel und die Risiken durch KI, er attackiert den Internationalen Strafgerichtshof und die Unesco: Trump am Dienstag in der UN-Generalversammlung.
Er verharmlost den Klimawandel und die Risiken durch KI, er attackiert den Internationalen Strafgerichtshof und die Unesco: Trump am Dienstag in der UN-Generalversammlung.
Foto: Justin Tang/The Canadian Press v

Einmal mehr legt der US-Präsident einen bizarren Auftritt vor den Vereinten Nationen hin – und kündigt ein mögliches Kriegsverbrechen gegen Iran an.

Von Boris Herrmann, New York

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Jedes Mal schwebt dieselbe Ausgangsfrage im Raum, wenn dieser Mann ans Mikrofon tritt: Was genau soll einen noch schockieren? Es gibt ja praktisch kein Tabu, das noch nicht gebrochen, kein Verbündeter, der noch nicht beleidigt und keine rote Linie, die noch nicht übertreten wäre. Aber eines muss man Donald Trump lassen: Er kriegt es trotzdem immer wieder hin.

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:Dieser Angriff auf die Medien ist ohne Beispiel

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