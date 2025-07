Ukraine-Krieg Ultimatum ohne schnelle Folgen 29. Juli 2025, 13:29 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

„Ich dachte, er würde die Sache schnell beenden wollen“: Großbritanniens Premier Keir Starmer und US-Präsident Donald Trump in Schottland. (Foto: Jane Barlow/WPA Pool/Getty)

Der US-Präsident droht – und der Kreml reagiert betont gelassen. Donald Trump will Russland mit Zöllen bestrafen, wenn es nicht in „zehn oder zwölf Tagen“ zu einem Waffenstillstand in der Ukraine bereit ist.

Von Silke Bigalke, Florian Hassel, Reymer Klüver

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback