Als der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij gegen Ende dieser turbulenten Woche in einem Fernsehinterview gefragt wurde, ob er sich verraten fühle, antwortete er: „Ja, wirklich.“ Es sei schmerzhaft, dass Donald Trump offenbar Moskau den Vorzug gebe. Der US-Präsident stehe nicht auf der richtigen Seite der Geschichte.
USAWarum Trump die Ukraine fallen lässt
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Kurz vor den Zwischenwahlen entzieht der US-Präsident dem Land erneut die Hilfe im Krieg gegen Russland. Über die Gründe wird spekuliert. Ein Ziel hat Trump derweil schon erreicht.
Von Charlotte Walser, Washington
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