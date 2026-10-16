Kurz vor den Zwischenwahlen entzieht der US-Präsident dem Land erneut die Hilfe im Krieg gegen Russland. Über die Gründe wird spekuliert. Ein Ziel hat Trump derweil schon erreicht.

Der Diesel-Deal als Botschaft an seine Unterstützer? Wiederholt hat Donald Trump niedrigere Spritpreise versprochen. Teilnehmer einer Wahlkundgebung des Präsidenten in Arizona.

Als der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij gegen Ende dieser turbulenten Woche in einem Fernsehinterview gefragt wurde, ob er sich verraten fühle, antwortete er: „Ja, wirklich.“ Es sei schmerzhaft, dass Donald Trump offenbar Moskau den Vorzug gebe. Der US-Präsident stehe nicht auf der richtigen Seite der Geschichte.