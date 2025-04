Sinnvoll wäre auch ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij über die Krim. Dem Magazin Time hat Trump soeben gesagt, dass Russland die Schwarzmeerhalbinsel bei einem Friedensvertrag kontrollieren werde: „Die Krim wird bei Russland bleiben.“ Laut Trump versteht dies auch Selenskij, was jedoch zweifelhaft erscheint.

In Trumps Augen hat Putin schon Zugeständnisse gemacht

Der Mann, der diesen Krieg begonnen hat und von dem es folglich auch abhängt, wann er endet, reist allerdings nicht nach Rom: Wladimir Putin. Der russische Präsident war von Trump dieser Tage zwar auf ungewöhnlich scharfe Weise für die nächtliche Bombardierung Kiews gerügt worden („Wladimir, STOPP!“), andererseits kann Putin weiter annehmen, dass die USA eher auf seiner Seite als auf der Seite Selenskijs stehen. Als Trump am Donnerstag in Washington gefragt wurde, welche Zugeständnisse denn der Kreml in diesem zähen Ringen um Frieden machen müsse, sagte er: „Den Krieg zu beenden und nicht das ganze Land einzunehmen? Ein ziemlich großes Zugeständnis.“

Wenn das tatsächlich die Position des Weißen Hauses ist, dass es schon eine Art Kompromiss wäre, wenn Putin nicht erlaubt wird, die komplette Ukraine zu erobern, dann befindet sich Selenskij in einer noch schlechteren Verhandlungsposition als bislang allgemein angenommen. Außer im Kreml hatte niemand ernsthaft von der Annexion der gesamten Ukraine durch Russland geredet. Es ist derzeit auch nicht realistisch, dass Putin das mit militärischen Mitteln gelingen könnte.

Am Ende einer Woche, für die Trump ursprünglich einen Durchbruch auf dem Weg zum Frieden in Aussicht gestellt hatte, stellt sich die Lage also komplizierter dar als zuvor: Selenskij weigert sich aus guten Gründen, einem Deal zuzustimmen, der den Verzicht der Ukraine auf die russisch besetzte Krim bedeuten würde. Putin lässt Kiew bombardieren, ungeachtet der Meldungen, wonach sich die USA und Russland bereits auf einen Deal geeinigt hätten. Und Donald Trump droht immerzu damit, sich bald um gar nichts mehr zu kümmern, wenn das so weitergeht.

Dennoch erklärte Nato-Generalsekretär Mark Rutte nach diversen Gesprächen am Donnerstagnachmittag in Washington: „Ich sehe hier keine Situation, in der die USA davonlaufen. Ich sehe eine Situation, in der das unter der Führung von Donald Trump zu einem positiven Ende gebracht werden kann.“ Trump habe „eine Blockade gebrochen“, sagte Rutte. Beobachter waren sich uneins, ob der Niederländer das sagte, weil er es so meinte, oder weil er glaubte, das sagen zu müssen, um Trump bei Laune zu halten.

Russlands Außenminister Lawrow sagt, der Friedensdeal müsse nur noch „feinjustiert“ werden

Unterdessen hat sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff in Moskau mit Wladimir Putin getroffen, um einen Friedensdeal zu besprechen, der, wie Russlands Außenminister Sergej Lawrow dem US-Sender CBS sagte, nur „noch feinjustiert“ werden müsse. Das russische Staatsfernsehen zeigte Witkoff und Putin am Freitag beim Handschlag. „So gut, Sie zu sehen“, sagte der Gast aus Amerika.

Der Agentur Bloomberg zufolge wollte Witkoff in diesem Gespräch von Moskau verlangen, das Recht der Ukraine zu akzeptieren, im Rahmen eines Friedensabkommens eine eigene, angemessen ausgerüstete Armee- und Verteidigungsindustrie aufzubauen. Putin beharrt bislang auf eine weitgehende Entmilitarisierung der Ukraine als Bedingung für die Beendigung seines Angriffskrieges. Das wäre also immerhin ein konkretes Zugeständnis, dass das Weiße Haus dem Kreml abverlangen würde. Andererseits hat Trump deutlich gemacht, dass sich die Ukraine ihre lange ersehnte Nato-Mitgliedschaft abschminken kann, solange er etwas zu sagen hat. Damit erfüllt er eine Kernforderung Putins.

Witkoff trifft sich bereits zum vierten Mal mit dem russischen Präsidenten. Im Anschluss klang es meist so, als habe nicht Moskau die Bedingungen Washingtons geschluckt, sondern Washington die Sprache Moskaus übernommen. Wird dieses neuerliche Treffen mit Putin nun den Weg zu einem für alle Seiten einigermaßen akzeptablen Verhandlungsergebnis ebnen?

Donald Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Krieg in der Ukraine am ersten Tag seiner Amtszeit zu beenden. Anfang kommender Woche wird er bereits 100 Tage im Amt sein, und es ist noch kein Ende in Sicht. Er wirkt in diesen Tagen wohl auch deshalb so angekratzt, weil seine vermeintlichen Deal-Making-Künste bislang versagen. Das gilt für seine Zollpolitik, das gilt für seine Nahost-Politik, das gilt aber insbesondere für seine Russland-Ukraine-Politik.

Als Trump am Donnerstag gefragt wurde, ob es einen Stichtag gebe, bis zu dem Selenskij und Putin dem US-Friedensplan zustimmen müssten, da wich er aus und sagte: „Ich habe meine eigene Deadline“. Das klang so, als ob Trump gerade gemerkt hätte: Auch er selbst hat in diesem Verhandlungsprozess etwas zu verlieren.