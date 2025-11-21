Mit der Ukraine ist Donald Trump etwas in Verzug geraten, er wollte den Fall ja schneller lösen. „An Tag eins“ würde er den Krieg beenden, „in 24 Stunden“, so hatte der US-Präsident vor seiner Rückkehr ins Oval Office wieder und wieder geprahlt. Jetzt ist er zehn Monate lang im Amt, hat den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij einmal aus dem Weißen Haus geworfen und zweimal freundlicher empfangen. Er ließ dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im August in Alaska den roten Teppich ausrollen, und jetzt ist da dieser Friedensplan.