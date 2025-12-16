Zum Hauptinhalt springen

„Vanity Fair“-ArtikelSchmutzige Interna aus dem Weißen Haus

Lesezeit: 3 Min.

Susie Wiles, Stabschefin im Weißen Haus, hat sich in einem Magazin überraschend unverblümt geäußert.
Susie Wiles, Stabschefin im Weißen Haus, hat sich in einem Magazin überraschend unverblümt geäußert. (Foto: CNP/IMAGO/MediaPunch)

Seine amtierende Stabschefin attestiert Donald Trump „die Persönlichkeit eines Alkoholikers“. Susie Wiles lässt sich auch über weitere Mitglieder der US-Administration aus.

Von Peter Burghardt, Washington

Teile der USA sind noch entsetzt von Donald Trumps herzlosem Kommentar zum Mord an Rob und Michelle Reiner, da macht schon ein neuer Aufreger die Runde. Er kommt ebenfalls aus dem Weißen Haus, allerdings nicht vom Präsidenten, sondern von seiner Stabschefin Susie Wiles. Im Magazin Vanity Fair sagt sie unter anderem, dass Trump „die Persönlichkeit eines Alkoholikers“ habe und mit der Überzeugung regiere, „dass es nichts gibt, was er nicht tun kann. Nichts, absolut nichts.“

