Von Peter Burghardt, Washington

Wenn Donald Trump so weitermacht, dann wird er seinen 6. Januar wahrscheinlich bald zum amerikanischen Feiertag erklären. Für ihn ist dieser Tag, genauer gesagt der 6. Januar 2021, schon längst ein „day of love“, ein Tag der Liebe. Es war der Tag, als der 45. US-Präsident bei einer Demonstration am Weißen Haus seine falsche Behauptung wiederholte, ihm sei der Wahlsieg gestohlen worden. Es war der Tag, als eine aufgebrachte Menge dann in Trumps Auftrag zum Kapitol marschierte und das Gebäude stürmte. Also eher ein Tag des Hasses.