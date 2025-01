In New York entscheidet ein Richter, dass Donald Trump im Prozess um Schweigegeld zu Recht schuldig gesprochen wurde – doch Straffreiheit erhält. Im Interesse des Rechtsstaats.

Boris Herrmann, New York

Der Angeklagte hat sich nicht die Mühe gemacht, persönlich in seiner Heimatstadt New York aufzutauchen, um der Verkündung seiner Strafe beizuwohnen. Er ließ sich am Freitagmorgen aus Florida per Video in den Gerichtssaal von Manhattan zuschalten. „Good Morning, Mister Trump“, sagte der zuständige Richter Juan Merchan zu dem Mann, der nicht im Gerichtssaal war.