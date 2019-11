US-Präsident Donald Trump muss wegen des Missbrauchs seiner Wohltätigkeitsstiftung zwei Millionen Dollar Strafe zahlen. Das ordnete die New Yorker Richterin Saliann Scarpulla an und unterschrieb zudem eine Vereinbarung, nach der die Trump Foundation aufgelöst und deren verbleibende Gelder in Höhe von 1,7 Millionen Dollar (rund 1,55 Millionen Euro) auf andere, nicht auf Gewinn angelegte Organisationen verteilt werden soll.

Trump war vorgeworfen worden, Vermögen der Stiftung missbräuchlich für die Beilegung geschäftlicher Streitigkeiten und zur Unterstützung seiner Präsidentschaftskandidatur 2016 verwendet zu haben. Bei einer Spendengala in Iowa habe die Stiftung Geld eingesammelt, das von Trumps Wahlkampagne für politische Zwecke eingesetzt worden sei.

Die Anklage hatte eine Zahlung von 2,8 Millionen Dollar plus Zinsen beantragt. Die Richterin fand aber einen niedrigeren Betrag angemessen, da das zunächst unangemessen verteilte Geld am Ende trotzdem in wohltätige Zwecke geflossen sei. Anwälte der Trump Foundation hatten die Anklage als politisch motiviert kritisiert.