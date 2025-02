Starmer bei Trump:Klare Worte, unklare Gemengelage

Ein Frieden in der Ukraine dürfe nicht den Aggressor belohnen, warnt der britische Premier in Washington. Die Details eines Friedens-Plans sind aber wie gehabt ein Rätsel. Trump will sich nicht erinnern, Selenskij einen „Diktator“ genannt zu haben.

Von Peter Burghardt, Washington

Winston Churchill ist zurück im Oval Office, also seine Büste. Nach dem Ende der Regierung von George W. Bush soll ein Exemplar in die Residenz des britischen Botschafters umgezogen sein und ein anderes in eine andere Ecke des Weißen Hauses. Aber jetzt steht ein Churchill wieder in Donald Trumps Büro, was sein Gast am Donnerstag ausgesprochen begrüßte. Denn es war Keir Starmer, seit Juli vergangenen Jahres Großbritanniens Premierminister, ein später Nachfolger des Granden.